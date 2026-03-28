الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، ويستمتع به الكثيرون يوميا، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، خاصة على الكلى، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مع مرور الوقت.

هل يمكن أن يضر الإفراط في تناول الشاي بصحة الكلى؟

وفقا لموقع "the health"، الشاي يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا مثل الكافيين والأوكسالات، والتي تكون آمنة عند تناولها باعتدال، لكن الإفراط في الشرب يمكن أن يخل بالتوازن الذي تحتاجه الكلى لأداء وظائفها الحيوية، ويزيد من احتمالية تكون حصى الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي أو لا يشربون كميات كافية من الماء.

كيف تتفاعل الكلى مع الشاي؟

تعمل الكلى على تصفية المواد الضارة وتنظيم السوائل وضغط الدم، لكن المكونات النشطة في الشاي، مثل الكافيين والأوكسالات، قد تضعف هذه الوظائف إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة.

كما أن يحتوي الشاي على مستويات عالية من الأوكسالات، التي يمكن أن تتحد مع الكالسيوم لتكون بلورات تتطور إلى حصوات الكلى مع مرور الوقت، خاصة عند الإفراط في الشرب أو نقص شرب الماء.

كيف يضر الكافيين صحة الكلى؟

الكافيين مدر خفيف للبول، ما يسبب جفافا طفيفا وزيادة تركيز البول، الأمر الذي يعزز ترسيب المعادن وتكون الحصوات، كما أن الجرعات العالية من الكافيين تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل رئيسي لأمراض الكلى.

كيف يؤثر السكر في الشاي على الكلى؟

إضافة السكر إلى الشاي بشكل يومي، خاصة لمرضى السكري، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، هذا بدوه يضر بالكلى ويزيد من خطر تندب وحدات الترشيح، ما يُسرع تطور أمراض الكلى المزمنة.

هل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب آمنان؟

الشاي الأخضر وشاي الأعشاب يُعرفان بمشروبات "التخلص من السموم"، لكن احتوائها على معادن ثقيلة مثل الألومنيوم والرصاص، هذه المعادن يمكن أن تتراكم في الكلى مع مرور الوقت، خاصة عند تناولها بانتظام.

من يحتاج إلى مزيد من الحذر؟

الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي من حصوات الكلى، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، أو أي مشكلات في الكلى، يجب أن يكونوا حذرين عند شرب الشاي.

الإفراط لديهم يسرع من تفاقم الأمراض أو تكون حصى الكلى مرة أخرى.

كيف يمكنك تناول الشاي دون الإضرار بالكلى؟

تقليل استهلاك الشاي إلى كوبين أو ثلاثة يوميا.

تقليل تركيز الشاي وعدم الإفراط في تحليته بالسكر.

شرب كمية كافية من الماء بين الأكواب.

إضافة الحليب للشاي يقلل من امتصاص الأوكسالات.