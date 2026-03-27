أكد مصدر مسؤول بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعًا طارئًا، عقب صدور قرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، بشأن تحديد مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في التاسعة مساءً بدءًا من غدٍ السبت.

غرفة المطاعم تطالب باستثناء القاهرة والجيزة من الغلق

وأوضح "المصدر" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرار لم يستثنِ المنشآت والمطاعم السياحية في محافظتي القاهرة والجيزة من مواعيد الغلق، باستثناء المطاعم السياحية الواقعة على كورنيش النيل، وهو ما دفع الغرفة للتحرك العاجل ومخاطبة كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة باستثناء باقي المطاعم السياحية في المحافظتين، على غرار ما تم تطبيقه في المناطق السياحية الأخرى.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات القرار، مؤكدًا تقدير الغرفة لجهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، إلا أن تطبيق مواعيد الغلق في التاسعة مساءً قد ينعكس سلبًا على حركة السياحة الوافدة، خاصة من الدول العربية، وعلى معدلات الإيرادات.

أهمية القطاع السياحي في مصر وتأثير قرار غلق المطاعم

ولفت المصدر المسؤول، إلى أن مصر حققت خلال الفترة الماضية نموًا ملحوظًا في أعداد السياح والإيرادات السياحية، مشيرًا إلى أن أي قيود على مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية بالقاهرة الكبرى قد تؤثر على هذا النمو، خاصة أن نحو 80% من المنشآت السياحية تتمركز في القاهرة والجيزة.

وبحسب القرار، فإن مواعيد غلق المنشآت والمطاعم السياحية ومسارح المنوعات والبازارات السياحية بالقاهرة والجيزة (خارج كورنيش النيل) ستكون في الساعة 9 مساءً من السبت إلى الأربعاء، بينما تمتد حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لتنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، إذ نص على غلق كافة الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة يوميًا في الساعة 9 مساءً أمام الجمهور، على أن تمتد حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الأعياد والمناسبات الرسمية، مع السماح باستمرار خدمة توصيل الطلبات على مدار 24 ساعة.

ونص القرار على استثناء بعض الأنشطة السياحية والمحال المرتبطة بها، خاصة الواقعة بالموانئ والمطارات ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية، إلى جانب عدم سريان القرار على بعض المحافظات السياحية مثل: جنوب سيناء والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم، وكذلك المنشآت السياحية المطلة على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

