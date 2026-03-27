إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لتعزيز جهاز المناعة، فربما تكون الإجابة أقرب إليك مما تتصور، فقد أظهرت دراسات طبية أن فاكهة بسيطة متوفرة في معظم المطابخ يمكن أن ترفع مناعة الجسم بشكل ملحوظ خلال أيام قليلة.

وبحسب موقع "هيلثي"، الفاكهة التي أثبتت الدراسات فعاليتها هي البرتقال، فهو غني بفيتامين C، أحد أهم مضادات الأكسدة التي تعزز خلايا المناعة وتحمي الجسم من العدوى.

كيف يعمل فيتامين C على تعزيز المناعة؟



فيتامين C يحفز إنتاج كريات الدم البيضاء، المسؤولة عن محاربة البكتيريا والفيروسات، كما يقلل من شدة الالتهابات ويعزز شفاء الجسم بسرعة أكبر عند الإصابة بأي عدوى.

كم من الوقت يحتاج الجسم للاستفادة؟



أظهرت الدراسات أن تناول البرتقال يوميا، أو أي مصدر غني بفيتامين C، يمكن أن يحسن مقاومة الجسم للأمراض خلال أيام قليلة، بشرط الالتزام بالكمية الموصى بها يوميا.

فوائد إضافية للبرتقال على الصحة العامة



إلى جانب دعم المناعة، يساعد البرتقال في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بفضل محتواه من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

كما يمكن أن يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساهم في تحسين نضارة البشرة والوقاية من التجاعيد المبكرة.

إضافة إلى ذلك، يعد البرتقال منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خيارا مثاليا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي.

هل هناك طرق لزيادة فعالية الفاكهة؟

-تناول الفاكهة طازجة دون عصرها لفقدان الفيتامينات.

-دمجها مع أطعمة تحتوي على مضادات أكسدة أخرى، مثل التوت والفلفل الأحمر، لدعم الجهاز المناعي بشكل أفضل.

-شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم لمساعدة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

اقرأ أيضا:

4 فواكه غنية بمضادات الأكسدة.. احرص على تناولها

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول لفترة طويلة؟

جمال شعبان يحذر من عادة يفعلها أغلب المصريين