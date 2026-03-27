الحرس الثوري: سنستهدف 6 مصانع فولاذ في إسرائيل وخمس دول بالمنطقة

كتب : وكالات

09:20 م 27/03/2026

أضرار مادية وبشرية في إسرائيل جراء صواريخ إيران (5

نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، "أنه سيستهدف 6 مصانع فولاذ في إسرائيل وخمس دول في المنطقة".
وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن بنك الأهداف تم إعداده بالاعتماد على معلومات ميدانية دقيقة، مع تحديد كامل للقدرات الصناعية لحلفاء الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم، وفي وقت سابق، دعا الحرس الثوري الإيراني سكان دول منطقة الشرق الأوسط إلى إخلاء الأماكن المجاورة لمواقع انتشار القوات الأمريكية بشكل عاجل وفوري.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن هذا التحذير يأتي في ظل التطورات الجارية، مطالبًا المدنيين بالابتعاد عن تلك المناطق حفاظًا على سلامتهم.

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على السعودية ودياً
