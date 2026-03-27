تسلط تقارير طبية الضوء على مجموعة من الأعراض الليلية التي قد تبدو عادية في ظاهرها، لكنها في بعض الحالات قد تشير إلى مشكلات صحية خطيرة، من بينها السرطان، خاصة إذا استمرت لفترات طويلة دون سبب واضح.

وبحسب موقع WakeHealth، نشرت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، قائلة إن أعراضًا مثل الأرق والتعرق الليلي الشديد تستدعي الانتباه، رغم أنها لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، نظرًا لتعدد الأسباب المحتملة وراء ظهورها.

هل التعرق الليلي علامة خطيرة؟

يعد التعرق الليلي أمرًا شائعًا في بعض الحالات، مثل:

-ارتفاع درجة حرارة الغرفة

-التغيرات الهرمونية

لكن القلق يبدأ عندما يكون التعرق غزيرًا ومفاجئًا، ويصاحبه ارتفاع غير مبرر في درجة الحرارة، وفي هذه الحالة، قد يرتبط ببعض الأمراض، منها:

-سرطان الغدد الليمفاوية

-التهابات مختلفة

-آثار جانبية لبعض الأدوية

ماذا عن الأرق؟ ومتى يكون مقلقًا؟

الأرق من اضطرابات النوم الشائعة، وغالبًا ما يرتبط بـ:

-التوتر والقلق

-ضغوط الحياة اليومية

لكن في بعض الحالات، قد يكون مؤشرًا غير مباشر على مشكلات صحية، خاصة إذا ارتبط بـ:

-الألم المستمر

-الغثيان

-التوتر النفسي المرتبط بأمراض مزمنة

ما الأعراض الأخرى المرتبطة بالسرطان؟

تشمل العلامات العامة التي تستدعي الانتباه:

-إرهاق مستمر دون سبب واضح

-فقدان وزن غير مبرر

-ألم غير مفسر

-نزيف أو كدمات بسهولة

-ظهور كتل أو تورمات غير طبيعية

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بضرورة استشارة مختص في الحالات التالية:

-استمرار الأعراض لفترة طويلة

-تكرارها بشكل ملحوظ

-تزايد شدتها مع الوقت

-عدم وجود سبب واضح لها

اقرأ أيضا:

هل تسبب أقراص منع الحمل السرطان؟.. أستاذ أمراض نساء يوضح

7 علامات تكشف عن سرطان البنكرياس.. يمكن ملاحظتها على الوجه