كيف تؤثر أدوية إنقاص الوزن على عادات التسوق الغذائي؟.. دراسة تجيب

وجد باحثون في مركز ستينو للسكري في كوبنهاغن أن استخدام منشطات مستقبلات الببتيد الشبيه بـ الغلوكاغون-1 (GLP-1RA) يرتبط بتحسن طفيف في اختيارات الطعام لدى المتسوقين، نقلا عن ميديكال إكسبريس.

وأظهرت الدراسة أن مشتريات البقالة لمستخدمي GLP-1RA شهدت انخفاضًا في السعرات الحرارية والسكريات، مع زيادة طفيفة في محتوى البروتين لكل 100 جرام من الطعام بعد بدء العلاج مقارنة بما قبل ذلك، وعادةً ما ترتبط أدوية GLP-1RA بتثبيط الشهية وتقليل كمية السعرات المتناولة، لكن تأثيرها على قرارات الشراء اليومية لم يكن واضحًا في الدراسات السابقة.

اعتمد الباحثون على سجلات مشتريات المتاجر الكبرى من مجموعة SMIL الدنماركية، التي تضم آلاف المشاركين المسجلين عبر تطبيق الهاتف الذكي. تم مطابقة 293 مريضًا بدأوا علاج GLP-1RA مع 884 شخصًا في مجموعة ضابطة من نفس العمر والجنس والدخل، مع وجود سجلات مشتريات لمدة عام على الأقل قبل وبعد بدء العلاج.

صنفت الأغذية وفقًا لمستوى المعالجة الغذائي باستخدام نظام NOVA، بدءًا من الأطعمة غير المصنعة وصولًا إلى الأطعمة الفائقة المعالجة، مع التركيز على متوسط كثافة الطاقة والمغذيات لكل 100 جرام، بما في ذلك السكر والكربوهيدرات والدهون المشبعة والبروتين.

أظهرت النتائج أن مشتريات البقالة اتجهت نحو تقليل كثافة الطاقة والسكر والكربوهيدرات بعد بدء استخدام GLP-1RA، فقد انخفض متوسط كثافة الطاقة من 209.4 إلى 207.3 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وتراجع محتوى السكر من 15.7 إلى 15.1 جرام، وانخفض إجمالي الكربوهيدرات من 19.8 إلى 19.3 جرام، كما انخفض محتوى الدهون المشبعة بشكل طفيف من 7.3 إلى 7.2 جرام، بينما ارتفع البروتين من 6.6 إلى 6.9 جرام لكل 100 جرام.

ارتفعت نسبة الأطعمة غير المصنعة من 46.9% إلى 47.8%، بينما انخفضت نسبة الأطعمة الفائقة المعالجة من 39.2% إلى 38%، في حين لم تُظهر المجموعة الضابطة تغييرات مماثلة، وأشار الباحثون إلى أن التغييرات الفردية كانت طفيفة، لكنها تعكس بداية تحول نحو أنماط غذائية أكثر صحة أثناء رحلة إنقاص الوزن.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة JAMA Network Open، لتضيف مزيدًا من الأدلة على تأثير أدوية إنقاص الوزن ليس فقط على الشهية، بل أيضًا على سلوك المستهلك الغذائي اليومي.







