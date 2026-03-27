إعلان

ماذا يحدث لجسمك عند النوم بالجوارب دون تغييرها بعد يوم طويل؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

09:30 م 27/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد يوم طويل من الحركة، التعرّق، وارتداء الأحذية لساعات، يبدو النوم بنفس الجوارب أمرًا غريبا.

ووفق موقع "Healthline" فإن هذه العادة تحمل بعض التأثيرات غير المتوقعة على صحة القدمين والجسم عمومًا.

في هذا التقرير، نرصد أبرز ما يحدث لجسمك عند النوم بالجوارب دون تغييرها:

هل تتحول الجوارب إلى بيئة مثالية للبكتيريا والفطريات؟

نعم، فبعد يوم طويل تمتص الجوارب العرق وخلايا الجلد الميتة، مما يخلق بيئة رطبة ودافئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات.

النوم بها دون تغيير يمنح هذه الكائنات وقتًا أطول للتكاثر، ما يزيد خطر الإصابة بعدوى.

هل تزداد رائحة القدمين سوءًا أثناء الليل؟

بالتأكيد، استمرار ارتداء الجوارب المتعرقة يمنع تهوية القدمين، ما يؤدي إلى احتباس الروائح الكريهة، هذه الرائحة ليست فقط مزعجة، بل دليل على نشاط بكتيري متزايد.

هل يؤثر ذلك على صحة الجلد؟

الجلد يحتاج إلى التنفس والتجدد، خصوصًا أثناء النوم، ارتداء الجوارب المتسخة يسبب تهيجًا، حكة، أو حتى التهابات جلدية نتيجة تراكم العرق والبكتيريا.

هل يمكن أن يعيق الدورة الدموية؟

إذا كانت الجوارب ضيقة أو مشدودة، فقد تعيق تدفق الدم بشكل طفيف، خاصة عند ارتدائها لفترات طويلة.

هذا يؤدي إلى شعور بعدم الراحة أو تنميل في القدمين.

هل هناك حالات يكون فيها النوم بالجوارب مفيدًا؟

نعم، لكن بشرط أن تكون نظيفة، ارتداء جوارب نظيفة وقطنية قد يساعد في:

تحسين الشعور بالدفء.
تعزيز الاسترخاء.
دعم جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

ما النصيحة الطبية الأفضل؟

يوصي الخبراء بتغيير الجوارب يوميًا، خصوصًا قبل النوم، وغسل القدمين جيدًا وتجفيفهما، اختيار جوارب نظيفة ومريحة يمكن أن يحافظ على صحة القدمين ويجنبك مشكلات غير ضرورية.

اقرأ أيضا:

خطأ نرتكبه يوميا.. 4 مخاطر كارثية للنوم بالجوارب

احذر شرب القهوة فور الاستيقاظ من النوم.. هذا ما يحدث لجسمك

النوم الأحذية القدمين رائحة القدمين الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صورة على متن صاروخ".. إيران تشكر الشيخ المصري السيد حسين عبد الباري (فيديو)
شئون عربية و دولية

"صورة على متن صاروخ".. إيران تشكر الشيخ المصري السيد حسين عبد الباري (فيديو)
حريق هائل يلتهم مطعم أسماك في سيدي بشر بالإسكندرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

حريق هائل يلتهم مطعم أسماك في سيدي بشر بالإسكندرية (فيديو وصور)
رويترز: إيران تؤجل ردها على المقترح الأمريكي بعد قصف بنيتها التحتية
شئون عربية و دولية

رويترز: إيران تؤجل ردها على المقترح الأمريكي بعد قصف بنيتها التحتية
إيران تعلن تدمير أسطول الدعم اللوجستي الأمريكي في قاعدة "الخرج" بالسعودية
شئون عربية و دولية

إيران تعلن تدمير أسطول الدعم اللوجستي الأمريكي في قاعدة "الخرج" بالسعودية
بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
أخبار مصر

بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق