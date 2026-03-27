بعد يوم طويل من الحركة، التعرّق، وارتداء الأحذية لساعات، يبدو النوم بنفس الجوارب أمرًا غريبا.

ووفق موقع "Healthline" فإن هذه العادة تحمل بعض التأثيرات غير المتوقعة على صحة القدمين والجسم عمومًا.

في هذا التقرير، نرصد أبرز ما يحدث لجسمك عند النوم بالجوارب دون تغييرها:

هل تتحول الجوارب إلى بيئة مثالية للبكتيريا والفطريات؟

نعم، فبعد يوم طويل تمتص الجوارب العرق وخلايا الجلد الميتة، مما يخلق بيئة رطبة ودافئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات.

النوم بها دون تغيير يمنح هذه الكائنات وقتًا أطول للتكاثر، ما يزيد خطر الإصابة بعدوى.

هل تزداد رائحة القدمين سوءًا أثناء الليل؟

بالتأكيد، استمرار ارتداء الجوارب المتعرقة يمنع تهوية القدمين، ما يؤدي إلى احتباس الروائح الكريهة، هذه الرائحة ليست فقط مزعجة، بل دليل على نشاط بكتيري متزايد.

هل يؤثر ذلك على صحة الجلد؟

الجلد يحتاج إلى التنفس والتجدد، خصوصًا أثناء النوم، ارتداء الجوارب المتسخة يسبب تهيجًا، حكة، أو حتى التهابات جلدية نتيجة تراكم العرق والبكتيريا.

هل يمكن أن يعيق الدورة الدموية؟

إذا كانت الجوارب ضيقة أو مشدودة، فقد تعيق تدفق الدم بشكل طفيف، خاصة عند ارتدائها لفترات طويلة.

هذا يؤدي إلى شعور بعدم الراحة أو تنميل في القدمين.

هل هناك حالات يكون فيها النوم بالجوارب مفيدًا؟

نعم، لكن بشرط أن تكون نظيفة، ارتداء جوارب نظيفة وقطنية قد يساعد في:

تحسين الشعور بالدفء.

تعزيز الاسترخاء.

دعم جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

ما النصيحة الطبية الأفضل؟

يوصي الخبراء بتغيير الجوارب يوميًا، خصوصًا قبل النوم، وغسل القدمين جيدًا وتجفيفهما، اختيار جوارب نظيفة ومريحة يمكن أن يحافظ على صحة القدمين ويجنبك مشكلات غير ضرورية.

اقرأ أيضا:

خطأ نرتكبه يوميا.. 4 مخاطر كارثية للنوم بالجوارب

احذر شرب القهوة فور الاستيقاظ من النوم.. هذا ما يحدث لجسمك