طرح "واتساب" تحديثا رئيسيا بدأ تطبيقه في 26 مارس، يضم أربع ميزات أساسية تهدف لتحسين تجربة المستخدم على أجهزة آيفون.

ويشمل التحديث إدارة التخزين الذكية، نقل المحادثات بين الأنظمة، أدوات Meta AI، والأهم دعم تشغيل الحسابات المزدوجة على الجهاز نفسه.

تشغيل حسابين على جهاز واحد

وتسمح الميزة الأبرز في التحديث لمستخدمي آيفون بتشغيل حسابين "واتساب" على نفس الجهاز، مما يلغي الحاجة لهاتف ثانٍ لفصل الحياة الشخصية عن العمل.

وفقا لتقرير موقع "digitaltrends"، يظهر صورة الملف الشخصي في شريط التبويبات لتوضيح الحساب الجاري استخدامه، ما يقلل خطر إرسال الرسائل إلى الشخص الخطأ.

إدارة التخزين بذكاء

وأصبحت مشاكل التخزين الناتجة عن الدردشات المليئة بالوسائط أسهل حلا، إذ يمكن الآن حذف الملفات الكبيرة مباشرة من أي دردشة عبر: اسم الدردشة → إدارة التخزين → حذف الملفات.

وتتيح الميزة الاحتفاظ بالمحادثة النصية كاملة مع إزالة الصور والفيديوهات فقط، لتخفيف الحمل على الهاتف دون فقدان النصوص.

نقل المحادثات بين الهواتف

ويدعم التحديث نقل المحادثات بين هواتف iOS وأندرويد، بما يشمل الرسائل والصور والفيديوهات، إذ تتم العملية بضغطة واحدة دون فقدان أي محتوى، لتسهيل الانتقال بين الأجهزة بسلاسة.

أدوات Meta AI للصور والردود

يشمل التحديث أدوات ذكية تعتمد على Meta AI، تمكن المستخدم من تحرير الصور قبل الإرسال، مثل إزالة العناصر المشتتة، تغيير الخلفيات، وتطبيق أنماط مختلفة، بجانب استخدام مساعد كتابة ذكي يقترح الردود تلقائيًا بحسب سياق المحادثة.

وتؤكد "واتساب" أن جميع المحادثات تظل خاصة تمامًا، حتى عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.