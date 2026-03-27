هدف منتخب مصر الأول في شباك السعودية (فيديو)

سجل منتخب مصر الهدف الثالث في شباك السعودية خلال المباراة الودية المقامة بينهما حالياً على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026.



هدف منتخب مصر الثالث



جاء الهدف الثالث بعد تمريرة طويلة من إمام عاشور استلمها أحمد سيد زيزو وانطلق بها، قبل أن يسدد الكرة بطريقة لوب من فوق حارس السعودية ، لينهى الفراعنة الشوط الأول بثلاثية دون رد.



هدفي منتخب مصر في شباك السعودية

وكان منتخب مصر افتتح أهدافه عن طريق إسلام عيسى بعد تمريرة مميزة من أحمد زيزو، راوغ فيها المدافع والحارس مسدداً كرة أرضية في أسفل يمين المرمى الخالي.



ثم أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني للفراعنة من رأسية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 16.



تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى

خط الهجوم: عمر مرموش

