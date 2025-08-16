موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية العمل بالشتوي في مصر 2025-2026

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 وبدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025-2056 في مصر.

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في منتصف ليل الخميس الموافق 25 أبريل 2025، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

وبحسب أحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بنظام التوقيت الصيفي، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، يبدأ العمل بهذا النظام سنويًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وينتهي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025-2026

وفقًا للقانون، سيكون موعد بدء التوقيت الشتوي 2025-2026 وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام مع حلول يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق 30 أكتوبر 2025.

وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

يشار إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي عاد في مصر عام 2023 بعد توقف دام قرابة 7 سنوات، حيث تم تطبيقه بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، ويقوم النظام على تقديم الساعة ساعة كاملة خلال فصل الصيف، بينما يتم تأخيرها بنفس المدة عند بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

سبب اختيار يوم الجمعة للتغيير

اختير يوم الجمعة لإجراء تعديل التوقيت سواء في بداية التوقيت الصيفي أو نهايته، لكونه عطلة رسمية في معظم قطاعات الدولة، الأمر الذي يتيح للمواطنين فرصة للتكيف مع التغيير دون التأثير على سير العمل في الجهات الحكومية أو المؤسسات، ولتفادي أي مشكلات مرتبطة بمواعيد العمل الرسمية.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة