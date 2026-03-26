في وقت التقلبات الجوية والعواصف الترابية تتحول القيادة إلى اختبار لقدرة السائق على التصرف السليم، خاصة مع انخفاض الرؤية إلى مستويات خطرة قد تصل إلى الصفر.

ما هي الأخطاء الشائعة عند القيادة في العاصفة؟



ووفقا لما أورده موقعي Fox Weather وArabWheels، فإن أخطاء بسيطة يرتكبها البعض قد تكون كفيلة بتحويل الرحلة إلى كارثة.



1- محاولة اختراق العاصفة



يظن بعض السائقين أنهم قادرون على "تحدي" العاصفة والاستمرار في القيادة رغم خطورتها، لكن الرؤية قد تنعدم خلال ثوان، ما يحول الطريق إلى فخ مفتوح للحوادث.



2- السرعة الزائدة



القيادة بسرعة في ظل ضعف الرؤية تقلل من زمن رد الفعل بشكل كبير، ومع أي مفاجأة على الطريق، تصبح فرص الاصطدام شبه مؤكدة.



3- السير خلف السيارات بمسافة قصيرة



الاقتراب الشديد من المركبات يحجب عنك رؤية المخاطر المفاجئة، كما يزيد من احتمالية وقوع تصادمات متتالية يصعب تفاديها.



4- التوقف في منتصف الطريق



إيقاف السيارة في مسار الحركة يعرضك للاصطدام من الخلف مباشرة، خاصة مع ضعف الرؤية، لن يتمكن السائقون الآخرون من ملاحظتك في الوقت المناسب.



5- ترك الأنوار مضاءة أثناء التوقف



يعتقد البعض أن ترك الأنوار يزيد الأمان، لكنه قد يضلل الآخرين، إذ قد يظن السائقون أن الطريق مفتوح، ما يؤدي إلى حوادث خطيرة.



6- الحركات المفاجئة



الفرملة الحادة أو الانعطاف السريع قد يفقدك السيطرة على السيارة، وتزداد الخطورة مع الرياح القوية التي تؤثر على توازن المركبة.



7- تجاهل إعدادات السيارة



إهمال تشغيل الإضاءة المناسبة أو تنظيف الزجاج يضعف الرؤية بشكل كبير، كما أن استخدام التكييف بطريقة خاطئة يسمح بدخول الأتربة ويؤثر على التنفس داخل السيارة.

