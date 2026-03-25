تشهد القاهرة وعدة محافظات في مصر سقوط أمطار غزيرة،، بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية الحادة بدءا من اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت من عدم استقرار الطقس على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 25 وحتى 29 مارس 2026.

وإذا كنت مضطرا للتواجد في الشارع للذهاب للعمل أو غيره، بالتزامن مع سقوط الأمطار، فعليك الالتزام بعدة نصائح مهمة لحماية نفسك، بحسب موقع هيلث.

الحذر على الطرق والأرصفة أثناء المطر

قد تصبح الطرق زلقة جدا أثناء المطر، ارتد أحذية مقاومة للانزلاق مثل البوت الطويل المصنوع من البلاستيك، أو أحذية السلامة، واحرص على المشي بحذر لتجنب السقوط.

تجنب التعرض المباشر للمطر

المشي أو المكوث تحت المطر يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والإنفلونزا، استخدم مظلة قوية تتحمل الأمطار والسيول.

ارتداء الملابس الثقيلة للحماية من المطر

استخدم المعاطف الجلدية أو الجاكيت المنتفخ، المزودة بياقة عالية أو "كولة"، مع جوارب وقفازات سميكة وغطاء للأذنين، للحفاظ على دفء الجسم ودرجة حرارته.

استخدام بالطو المطر لحماية نفسك

يعتبر من أخف أنواع الجواكت، مصنوع من النايلون أو البوليستر، ووظيفته حماية الملابس من البلل دون توفير دفء إضافي.

الابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء المطر

تجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية، أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، البلكونات القديمة، الأشجار المحتملة للسقوط، والجراجات السفلية أثناء الأمطار.

الحذر أثناء القيادة خلال المطر

قد تصبح الطرق زلقة، خصوصًا على الطرق السريعة، التزم بالهدوء، حافظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، واحرص على التحكم في عجلة القيادة خلال الأمطار أو الشبورة المائية.

متابعة أحوال الطقس باستمرار خلال المطر

تابع تنبؤات الطقس وأخبار الأحوال الجوية لتكون على اطلاع، واتخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج أو التنقل.

اقرأ أيضا:

مشروبات تحارب نزلات البرد وتحمي من العطش النهاري .. تعرف عليها

5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء

ترند شرائح البطاطس النيئة في الجوارب هل يعالج الإنفلونزا؟