مشروب شهير يقي من السكري ويحارب الكوليسترول في وقت قصير

كتب : أسماء العمدة

02:30 م 25/03/2026

في ظل تزايد الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة، يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السكري وارتفاع الكوليسترول

ويُعد مشروب القرفة من أبرز هذه المشروبات التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل فوائده الصحية المتعددة وفقا لما ذكرته صحيفة هيلث لاين.

كيف يساعد هذا المشروب في الوقاية من السكري؟

تشير الدراسات إلى أن القرفة تحتوي على مركبات فعالة تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين

وتقليل مستويات السكر في الدم، وتنظيم امتصاص الجلوكوز

ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي صحي لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

متى يُفضل تناول مشروب القرفة؟

يجب تناول مشروب القرفة في أوقات محددة لتحقيق أفضل استفادة، مثل، صباحا على معدة فارغة

بعد الوجبات للمساعدة في تنظيم السكر قبل النوم لتحسين عملية التمثيل الغذائي

لماذا يساهم في خفض الكوليسترول؟

يؤكد المتخصصون أن القرفة تؤدي دورًا مهما في تقليل الكوليسترول الضار (LDL)

رفع الكوليسترول الجيد (HDL)

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

ويرجع ذلك إلى خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

هل يغني عن العلاج الطبي؟

يشدد الأطباء على أن مشروب

القرفة، لا يُعد بديلاً عن الأدوية

يُستخدم كعامل مساعد فقط ضمن نظام صحي متكامل، يجب استشارة الطبيب خاصة لمرضى الأمراض المزمنة

نصائح مهمة قبل تناوله

عدم الإفراط في الكمية كوب إلى كوبين يوميًا

تجنب تناوله بكثرة لمرضى الكبد أو الحوامل إلا بعد استشارة الطبيب.

