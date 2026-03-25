تزايدت شعبية أدوات الحلاقة البسيطة، سواء اليدوية أو الكهربائية ذات الشفرة الواحدة، بين الرجال الذين يسعون لتقليل تهيج البشرة ومشكلة الشعر النامي تحت الجلد، لكن الخبراء يحذرون من مخاطر صحية خفية قد تنتج عن الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تشير الدراسات إلى أن الشفرات متعددة الرؤوس توفر حلاقة أكثر نعومة لأنها تقص الشعر من مستوى قريب جدا للجلد، لكنها قد تزيد من احتمالية الاحمرار وظهور الشعر النامي، كما يمكن أن تحتجز خلايا الجلد الميتة وبقايا مستحضرات الحلاقة، مما يرفع خطر الالتهابات أو العدوى إذا لم تنظف بانتظام.

ما الفرق بين الشفرة الواحدة ومتعددة الرؤوس؟

الشفرة الواحدة

تقص الشعر من مستوى أعلى قليلا عن سطح الجلد، ما يقلل الاحتكاك المباشر مع البشرة ويحد من التهيج والجروح، لكنها تتطلب مهارة ودقة أثناء الاستخدام لتجنب الخدوش.

الشفرات متعددة الرؤوس

توفر سهولة أكبر وتحكم أقل، لكنها قد تسبب تهيجا للبشرة وظهور نتوءات أو التهابات في بعض الحالات.

هل الشفرة الواحدة مناسبة للجميع؟

الخبراء يؤكدون أن الاختيار يعتمد على نوع البشرة وطريقة الاستخدام، فبينما تقلل الشفرة الواحدة بعض المشكلات الجلدية، فإنها ليست مناسبة لكل الحالات، ولا تعفي من ضرورة اتباع خطوات العناية الصحيحة.

نصائح مهمة لتقليل المخاطر:



-الحلاقة على بشرة مرطبة جيدا

-استبدال الشفرات بانتظام

-تنظيف الأدوات وتجنب تخزينها في بيئات رطبة لتفادي البكتيريا والصدأ

-عدم تمرير الشفرة على نفس المنطقة عدة مرات

