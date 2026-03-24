تمر المرأة خلال مراحل عمرية مختلفة بتغيرات هرمونية قد تؤثر على صحتها الجسدية والنفسية.

واقتراب انقطاع الطمث من أبرز هذه المراحل التي تحمل أعراضًا قد تكون غير واضحة في بدايتها.

ووفقا لموقع Healthline، فإن هناك إشارات صامتة يرسلها الجسم، لا تنتبه لها كثير من النساء رغم أهميتها.

ما هي العلامات المبكرة لانقطاع الطمث؟

تبدأ الأعراض قبل سنوات من التوقف الفعلي للدورة الشهرية، وتشمل اضطراب مواعيدها، تغير شدتها، إلى جانب شعور عام بعدم التوازن الهرموني.

هل يمكن أن يكون التنميل مؤشرًا على اقتراب انقطاع الطمث؟

نعم، بعض النساء يشعرن بوخز أو تنميل في الأطراف نتيجة التغيرات الهرمونية التي تؤثر على الأعصاب والدورة الدموية.

لماذا تشعر بعض النساء بحرقان في اللسان؟

حرقان اللسان أو الفم من الأعراض غير الشائعة، ويرتبط بانخفاض مستويات هرمون الإستروجين، ما يؤثر على الأغشية المخاطية في الفم.

هل تؤثر التغيرات الهرمونية على الحالة النفسية؟

التقلبات المزاجية، القلق، وحتى الاكتئاب قد تكون من العلامات المصاحبة لهذه المرحلة، نتيجة اضطراب الهرمونات.

ما علاقة اضطرابات النوم بانقطاع الطمث؟

تعاني كثير من النساء من الأرق أو الاستيقاظ المتكرر ليلًا، وغالبًا ما يرتبط ذلك بالهبات الساخنة أو التغيرات الهرمونية.

هل هناك أعراض جسدية غير متوقعة؟

نعم، مثل:

جفاف الجلد والشعر.

زيادة الوزن.

آلام المفاصل.

ضعف التركيز.

وهي أعراض لا تُربط مباشرة بانقطاع الطمث لكنها شائعة خلال هذه المرحلة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت الأعراض تؤثر على جودة الحياة أو تظهر بشكل مفاجئ وشديد، يُفضل استشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق وخيارات علاج مناسبة، خاصة مع توفر وسائل تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين الحالة العامة.

