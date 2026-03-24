الشعور بالوخز أو التنميل الذي قد تشعر به أحيانا في اللسان يمكن أن يحدث لأسباب عديدة.

وفيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعا لشعور اللسان بالتنميل وكيفية التعامل معه، وفقا لـ "webmd".

هل قرح الفم تؤدي إلى تنميل اللسان؟



قد تظهر هذه القرح المؤلمة على المناطق الرخوة من الفم أو اللثة أو تحت اللسان، وتسبب وخز أو حرقة في اللسان خاصة قبل يوم أو يومين من ظهورها.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور قرح الفم، ومعظمها يشفى في غضون أسبوعين.

وقد يحدث ذلك إذا كنت تعاني من نقص في الحديد والزنك ومجموعة متنوعة من فيتامينات ب والكالسيوم والفوسفور.

ما الأطعمة أو الأدوية التي تسبب تنميل في اللسان؟



تسبب بعض الأطعمة والأدوية حكة أو وخزا في اللسان، مما قد يشير إلى وجود حساسية.

ويمكن أن تسبب حالة تسمى متلازمة الحساسية الفموية حكة أو تورم في اللسان والفم عند تناول الفاكهة أو الخضراوات أو المكسرات النيئة التي تحتوي على بروتينات مشابهة لتلك الموجودة في حبوب اللقاح المسببة للحساسية.

وإذا كان سبب تنميل اللسان حساسية، فقد تعاني من تورم في الوجه أو الجفون أو الشفتين أو اللسان أو صعوبة في البلع أو التنفس أو حكة في الجلد

أو تقلصات في المعدة أو غثيان أو قيء.

هل الصداع النصفي يسبب تنميل اللسان؟



يؤدي الصداع الشديد إلى تنميل في اللسان والوجه واليدين، وقد تؤدي الإشارات الكهربائية أو الكيميائية الخاطئة في الدماغ دورا في ذلك.

وتشمل الأعراض الأخرى للصداع النصفي مشكلات في الرؤية وحساسية الضوء والقيء وصعوبة في الكلام.

ما العلاقة بين تلف الأعصاب وتنميل اللسان؟



قد يسبب ثقوب اللسان ألم في الأعصاب وتنميل في اللسان أو تغير في طعم الطعام أو صعوبة في تحريكه.

لماذا يسبب التصلب المتعدد تنميل في اللسان؟



عند الإصابة بالتصلب المتعدد يهاجم جهاز المناعة الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي، ويسبب ذلك تنميل أو إحساس غريب في اللسان أو الوجه.

ويسبب التصلب المتعدد العديد من الأعراض الأخرى مثل: عدم القدرة على المشي وضعف في أجزاء مختلفة من الجسم والتعب وتشوش الرؤية والدوخة والرغبة في التبول أو صعوبة التبول.

لماذا تسبب السكتة الدماغية تنميل في اللسان؟



تحدث السكتة الدماغية عندما تقطع جلطة دموية تدفق الدم إلى الدماغ، وتُسبب السكتة الدماغية تنميل في اللسان نتيجة لمنع الدماغ من الحصول على كمية كافية من الأكسجين، وهذا بدوره يؤدي إلى مشكلات في الأعصاب والعضلات في الوجه واللسان وأجزاء أخرى من الجسم.

هل تنميل اللسان أمر خطير؟



قد تكون بعض أسباب تنميل اللسان مؤقتة، لكنها تعيق حياتك اليومية، لذا إذا كنت تعاني من تنميل متكرر في اللسان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الضعف أو فقدان التوازن يجب استشارة الطبيب فورا.

