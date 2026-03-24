تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية الحادة بدءا من الأربعاء، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت من عدم استقرار الطقس على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 25 وحتى 29 مارس 2026.

وحذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وخبير المناعة، من تداعيات موجات البرد القارس على الصحة العامة، مؤكدا أن الالتزام بإجراءات وقائية بسيطة كفيل بتقليل المخاطر، لا سيما بين كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة.

نصائح للحماية من البرد



أضاف "بدران" في تصريحات لمصراوي أنه من المهم متابعة نشرات الطقس يوميا لتجنب التعرض المفاجئ لانخفاض درجات الحرارة، وتجنب الخروج في ساعات الصباح الباكر، وارتداء ملابس طبقية تغطي الرأس والرقبة واليدين، مع ارتداء أحذية مقاومة للبلل لتفادي نزلات البرد.

وأوضح خبير المناعة ضرورة استخدام أجهزة تدفئة آمنة في المنزل، مع التدفئة المعتدلة لتجنب جفاف الهواء، مع الحرص على التهوية بشكل دوري، وشرب السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم، واستخدام المرطبات الجلدية، واستنشاق بخار الماء لتخفيف احتقان الجهاز التنفسي عند الحاجة.

نصائح لمرضى الحساسية والربو



وأشار بدران إلى ضرورة حماية مرضى الحساسية والربو من الهواء البارد الجاف الذي يزيد تهيج الشعب الهوائية، مؤكدا على استخدام كمامة أو وشاح لتدفئة الهواء قبل استنشاقه، ومراقبة أي تفاقم للأعراض مثل انسداد الأنف أو العيون الدامعة، مع الالتزام بالأدوية الوقائية تحت إشراف الطبيب.

كما نصح بتجنب مسببات الحساسية داخل المنزل مثل دخان التبغ والعطور والبخور، والإقلاع عن التدخين داخل المنزل، والحصول على لقاح الإنفلونزا، والمداومة على غسل اليدين لتقليل فرص العدوى الفيروسية، خاصة خلال موجات البرد.

