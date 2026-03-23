إعلان

هل يمكن لعادات صباحية بسيطة أن تمنحك طاقة طوال اليوم؟

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 ص 23/03/2026 تعديل في 06:57 م

الروتين الصباحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إذا كنت تستيقظ كل صباح متعبًا أو تشعر بأن طاقتك تتلاشى سريعًا، فهناك خبر سار، الروتين الصباحي الصحيح يمكن أن يغير يومك بالكامل، جسمك يعتمد على ساعة بيولوجية داخلية تنظم النوم، الطاقة، المزاج، والصحة العامة، وما تقوم به فور الاستيقاظ يؤثر مباشرة على نشاطك وحيويتك لساعات طويلة.

أهمية الضوء الطبيعي في الصباح لتنشيط الطاقة

بحسب "هيلث لاين"، التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الصباح يساعد على تنشيط الساعة البيولوجية الداخلية، وهو ما يزيد اليقظة ويحسن المزاج، الضوء الطبيعي يقلل إفراز هرمون النوم (الميلاتونين) ويزيد مستويات السيروتونين المسؤول عن شعورك بالنشاط والحيوية.

هذه العادة البسيطة يمكن أن تمنحك دفعة قوية من الطاقة دون الحاجة لأي منبهات صناعية.

كيف تبدأ يومك بالضوء الطبيعي؟

يمكنك ببساطة فتح الستائر فور الاستيقاظ أو الخروج لبضع دقائق في الحديقة أو الشرفة للاستفادة من أشعة الشمس الصباحية. حتى 10–15 دقيقة يوميًا يمكن أن تصنع فرقًا كبيرًا في شعورك بالنشاط.

شرب الماء فور الاستيقاظ وفوائده للصحة والطاقة

بعد ساعات النوم الطويلة، يكون جسمك في حالة جفاف طبيعي، مما قد يجعلك تشعر بالتعب قبل أن تبدأ يومك شرب كوب من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ يعيد توازن السوائل في الجسم، ينشط الدورة الدموية، ويساعد الخلايا على العمل بكفاءة طوال اليوم.

بالإضافة لذلك، الترطيب الجيد في الصباح يمكن أن يقلل الصداع ويزيد وضوح التفكير ويمنحك شعورًا بالانتعاش الذي يدوم لساعات طويلة.

ما تأثير الحركة البسيطة في الصباح وتأثيرها على الجسم

حتى تمارين خفيفة أو تمطٍّ بسيط صباحًا يمكن أن ترفع معدل ضربات القلب وتزيد تدفق الدم إلى العضلات والدماغ، كما تحفز إفراز هرمونات السعادة وتقلل التوتر. لا تحتاج لممارسة تمارين شاقة؛ المشي، التمدد، أو حتى بعض حركات اليوغا الخفيفة تكفي لإطلاق الطاقة الداخلية.

ما الإفطار المتوازن وأهميته لزيادة النشاط

وجبة صباحية تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية تساعد جسمك على الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم، ما يمنع الشعور بالتعب المفاجئ والرغبة في الوجبات الخفيفة غير الصحية.


اختيار الإفطار بعناية يمنح الجسم الوقود الضروري للتركيز والطاقة طوال اليوم.

هل تجنب الهاتف فور الاستيقاظ يحفاظ على التركيز

البدء بتصفح الهاتف مباشرة يمكن أن يزيد التوتر ويشتت التركيز. منح نفسك بعض الوقت قبل الانغماس في الرسائل والتنبيهات يساعد على **بدء يومك بهدوء ووضوح

هل الانتظام في وقت الاستيقاظ وتأثيره على الصحة والطاقة

الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ ينظم الساعة البيولوجية ويقلل التعب، ويزيد الشعور بالنشاط الطبيعي دون الحاجة لمنبهات أو مشروبات منبهة. الانتظام هو أحد أسرار الحفاظ على طاقة الجسم طوال اليوم.

هل كتابة خطة اليوم لزيادة الإنتاجية

تخصيص دقائق لتحديد أهدافك اليومية وتنظيم مهامك يقلل التوتر ويمنحك وضوحًا في التفكير، مما يجعل يومك أكثر إنتاجية ويزيد شعورك بالسيطرة على الوقت والطاقة يمكن استخدام قائمة مهام قصيرة أو تطبيق رقمي لتسهيل العملية.

اقرأ أيضًا:

"الوقت بيجري في رمضان".. طبيبة توضح السبب العلمي وراء هذا الشعور

قد تفعلها يوميا.. 6 عادات صباحية قد تزيد الإصابة بالكوليسترول

5 عادات صباحية غريبة لأكثر الأشخاص نجاحًا في العالم


عادات صباحية صحة الصباح الاستيقاظ شرب الماء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة
حوادث وقضايا

الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة
ماذا يحدث لجسمك عند التعرض المنتظم للشمس؟.. فوائد وأضرار
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند التعرض المنتظم للشمس؟.. فوائد وأضرار
المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
أخبار المحافظات

المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"
شئون عربية و دولية

المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"
خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة
زووم

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية