لم يعد ارتفاع الكوليسترول مشكلة مرتبطة فقط بالأطعمة الدسمة كما يعتقد البعض، بل هناك مجموعة من العادات الصباحية الشائعة قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار دون أن ينتبه إليها الكثيرون.

أوضح معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، أن الروتين الصباحي يؤدي دورا مهما في صحة القلب والشرايين.

- تخطي وجبة الإفطار



وتابع القيعي إن تجاهل الإفطار يدفع الجسم للاحتفاظ بالدهون ورفع مستويات الكوليسترول لتعويض نقص الطاقة، موضحا تأجيل الأكل لوقت طويل يجعل الجسم يدخل في حالة جوع شديدة، فيتجه الشخص لاحقا لوجبات دسمة ترفع الكوليسترول بشكل مباشر.

- الإفطار على أطعمة سريعة أو مقلية



يحذر القيعي من بداية اليوم بوجبات عالية الدهون مثل الطعمية المقلية، السجق، أو البرجر، قائلا: هذه الأطعمة غنية بالدهون المشبعة والمهدرجة، وهي عامل رئيسي في زيادة الكوليسترول الضار LDL.

شرب القهوة على معدة فارغة وبكميات كبيرة



أن القهوة غير المصفاة تحتوي على مركبات “ديتيربين” التي قد ترفع مستويات الكوليسترول إذا تم تناولها بكثرة دون طعام، مشددا على أهمية الاعتدال.

- عدم شرب الماء فور الاستيقاظ



ويؤكد أن نقص الماء يؤثر على قدرة الجسم وعلى هضم الدهون والتخلص منها، إن شرب كوبين من الماء صباحا يساهم في تنشيط الكبد وتحسين التمثيل الغذائي للدهون.

- التوتر الصباحي والضغط النفسي



وأشار إلى أن بدايات اليوم المشحونة بالتوتر تزيد هرمون الكورتيزول، الذي يرتبط بارتفاع الكوليسترول الضار بمرور الوقت، لافتا إلى أهمية بدء اليوم بهدوء ودون تعجل.

- قلة الحركة وعدم المشي



يقول إن البقاء جالسين طوال الصباح يبطئ عملية حرق الدهون، مجرد 10–15 دقيقة من المشي أو أي حركة خفيفة تساعد في خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

اختتم القيعي تصريحاته لـ«مصراوي» بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ من تفاصيل صغيرة، روتين الصباح يحدد شكل يومك الصحي تنظيم الإفطار، شرب الماء، والحركة البسيطة خطوات قادرة على حماية القلب وتقليل مخاطر ارتفاع الكوليسترول.