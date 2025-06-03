5 عادات صباحية غريبة لأكثر الأشخاص نجاحًا في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

خمس عادات صباحية قد تبدو غريبة لبعض الأشخاص، لكنها تُنسب إلى عدد من أنجح الشخصيات في العالم. يستعرض مصراوي العادات التي يلتزم بها أكثر الأشخاص نجاحًا، والتي قد تُلهمك لتغيير روتينك، وذلك وفقًا لموقع news18.

1. الاستحمام بالماء البارد (أو الثلج)

يمارسها العديد من رواد الأعمال والرياضيين والشخصيات الناجحة، مثل توني روبنز. يُعتقد أن الاستحمام بالماء البارد ينشّط الدورة الدموية، ويعزز اليقظة والتركيز، ويقوي الجهاز المناعي، ويساعد على مقاومة التوتر. قد يكون الأمر غير مريح في البداية، لكنهم يؤكدون على الفوائد النفسية والجسدية التي يحصلون عليها.

2. الاستيقاظ قبل الفجر بساعات طويلة جدًا

ليس مجرد الاستيقاظ مبكرًا، بل قبل الفجر بساعات، حتى لو كان ذلك يعني الاستيقاظ في الثالثة أو الرابعة صباحًا. يفعلها البعض لضمان وقت هادئ وخالٍ من المشتتات للتركيز على المهام المهمة، مثل التأمل، التخطيط، أو العمل على مشاريعهم الأساسية قبل أن يبدأ العالم في الاستيقاظ. شخصيات مثل تيم كوك (الرئيس التنفيذي لشركة آبل) معروفة باستيقاظها المبكر جدًا.

3. التأمل أو اليوجا لساعات طويلة

بدلًا من مجرد 10 أو 15 دقيقة من التأمل، يكرّس البعض ساعات طويلة من صباحهم لممارسة التأمل العميق أو اليوجا. يُعتقد أن هذا يساعدهم على تحقيق حالة من الهدوء الذهني، وزيادة الوعي الذاتي، وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات، والتعامل مع ضغوط الحياة بنجاح. دالاي لاما مثال واضح على هذه الممارسة.

4. تخصيص “وقت صامت” للتركيز على الذات فقط

يختار البعض فترة محددة من الصباح لا يسمحون فيها بأي تشتت خارجي — لا هواتف، لا رسائل بريد إلكتروني، لا أخبار. هذا الوقت مخصص بالكامل لأنشطة شخصية تعزز الذهن والجسم، مثل القراءة، الكتابة في دفتر اليوميات، أو مجرد التفكير والتخطيط. يُقال إن هذه العادة تساعد على ترتيب الأفكار وتحديد الأولويات بوضوح قبل بدء صخب اليوم.

5. تناول وجبات فطور غريبة أو غير تقليدية

بعيدًا عن الفطور التقليدي، يختار بعض الناجحين وجبات فطور غريبة أو غير تقليدية يزعمون أنها تمنحهم طاقة استثنائية أو فوائد صحية محددة. قد تشمل هذه الوجبات مشروبات خضراء معقدة، أو بروتينات عالية مع دهون صحية، أو حتى عدم تناول الفطور على الإطلاق (الصيام المتقطع) كجزء من روتينهم الصباحي لتعزيز التركيز والطاقة.

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