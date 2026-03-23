تثير الدهون الكثير من الجدل عند الحديث عن التغذية السليمة،، لكنها ليست جميعها ضارة، إذ يحتاج الجسم إلى أنواع معينة منها ليعمل بكفاءة، بينما قد يؤدي الإفراط في أنواع أخرى إلى مشكلات صحية، خاصة ما يتعلق بالقلب.

وبحسب موقع فيري ويل هيلث، فإن هناك 5 أطعمة غنية بالدهون الصحية لدعم صحة القلب، وتتمثل في:

هل المكسرات مهمة لصحة القلب؟



كما تعتبر المكسرات، مثل اللوز والجوز والبندق، مصدرا ممتازا للدهون الصحية إلى جانب احتوائها على البروتين والألياف، ما يجعلها وجبة خفيفة متكاملة.

ما فوائد زيت الزيتون للقلب؟



زيت الزيتون، من العناصر الأساسية في الأنظمة الغذائية الصحية لاحتوائه على دهون مفيدة.

ما فوائد الأفوكادو لصحة القلب؟



كذلك يعد الأفوكادو خيارا غنيا بالدهون الصحية والسعرات الحرارية، ويمكن إضافته إلى الساندويتشات أو السلطات.

هل الزيوت النباتية مفيدة للقلب؟



أما الزيوت النباتية مثل زيت الكانولا وزيت القرطم، فهي تحتوي على نسب جيدة من الدهون المفيدة، ويفضل استخدامها كبديل للدهون المشبعة.

هل زبدة المكسرات مفيدة للقلب؟



وينطبق الأمر أيضا على زبدة المكسرات، كزبدة الفول السوداني أو اللوز، التي يمكن دمجها بسهولة في وجبات مختلفة، وهي من المصادر الجيدة للدهون الأحادية غير المشبعة.





