أفضل 5 مشروبات طبيعية لتقليل الالتهابات وتعزيز صحتك

كتب : سيد متولي

02:30 م 23/03/2026

مشروبات طبيعية

الالتهاب هو استجابة طبيعية للجسم تساعد على الشفاء، إلا أن الالتهابات المزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض طويلة الأمد، لذلك، من المهم أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل الالتهابات، فما هي؟.

كيف يحارب عصير الرمان التهابات الجسم؟


عصير الرمان غني بالبوليفينولات التي تقلل الالتهابات، وتقي من الأمراض المزمنة، ويفضل تناول العصير غير المحلى لتجنب زيادة الالتهابات بسبب السكر.

هل الماء يقلل التهابات الجسم؟


الماء من أهم العناصر لمحاربة الالتهابات، فهو يساعد على الترطيب والتخلص من السموم، وينصح بشرب 8 أكواب يوميا، بحسب موقع Verywellhealth.

ما تأثير شاي الكركديه على التهابات الجسم؟


يشتهر شاي الكركديه بخفض ضغط الدم المرتفع، كما أنه فعال في مكافحة الالتهابات بفضل محتواه من الفلافونويدات، فيتامين سي، والأنثوسيانين، كما أن تناوله بانتظام يقلل من مؤشرات الالتهاب في الجسم، مثل بروتين سي التفاعلي.

هل يحارب الشاي الأخضر التهابات الجسم؟


الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تساعد على تقليل الالتهابات والوقاية من بعض الأمراض المزمنة، وتناول كوب إلى كوبين صباحا يعزز صحة الجسم ويقلل الالتهاب.

هل عصير الكرز الحامض يقلل التهابات الجسم؟


عصير الكرز الحامض يحتوي على أصباغ طبيعية تعرف باسم الأنثوسيانين، والتي تساعد على تهدئة الالتهاب العضلي بعد التمارين الرياضية، وهو مفيد لتقليل آلام العضلات المرتبطة بممارسة الرياضة.


اقرأ أيضا:

كيف تتجنب المغص والإسهال بعد رمضان خلال أيام عيد الفطر | مصراوى

"قبل ما تاكل الكحك والبسكويت.. مشروبات لازم تشربها تظبطلك الهضم" | مصراوى

لا تحرم نفسك من كحك العيد.. مشروبات تساعدك على تقليل تأثيره | مصراوى

أحدث الموضوعات

مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟
رياضة محلية

مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟
تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
أخبار مصر

تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
20 يومًا وينتهي التقديم.. خطوات حجز السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم
أخبار العقارات

20 يومًا وينتهي التقديم.. خطوات حجز السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
أول صورة لضحايا "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أول صورة لضحايا "مذبحة كرموز" بالإسكندرية

