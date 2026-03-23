إعلان

لا تتجاهلها.. تحذير من أعراض السرطان الخطيرة

كتب : مصراوي

11:00 ص 23/03/2026

السرطان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تتميز بنمو غير طبيعي للخلايا وتكاثرها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقد تظهر عليه أعراض وعلامات جسدية في الجسم تختلف حسب نوع السرطان وموقعه، إلا أن هناك مجموعة من الأعراض الخطيرة المشتركة التي يجب ألا تتجاهلها، فما هي؟.

تعب وإرهاق شديد غير مبرر

الشعور بالإرهاق المستمر الذي لا يتحسن بالراحة قد يكون أول مؤشر لسرطان مزمن، خاصة إذا كان مصحوبا بتغيرات في نمط حياتك أو النوم، بحسب Mayo Clinic.

فقدان وزن أو زيادة غير مفسرين

فقدان 4.5 كجم أو أكثر بدون سبب واضح يمكن أن يكون علامة تحذيرية، ويجب أن تراجع طبيبك فورا.

كتل أو ورم محسوس في الجسم

وجود كتلة جديدة أو تورم يمكن الشعور به تحت الجلد بأي مكان في الجسم، سواء في الثدي أو الرقبة أو أي أنسجة أخرى.

تغيرات في عادات الجسم

تغيرات دائمة في التبرز أو التبول، إمساك أو إسهال مستمر، ظهور دم في البول أو البراز، هذه التغيرات قد تكون علامات لأورام في القولون، المثانة أو غيرها.

آلام مستمرة غير مبررة

ألم في أي جزء من الجسم لا يهدأ مع الراحة قد يستدعي فحصا طبيا.

تغير في الجلد أو الشامات

تشمل أعراضا مثل اصفرار الجلد أو العينين، تقرحات لا تلتئم، أو تغير في شامة موجودة مسبقا.

سعال مستمر أو بحة في الصوت

إذا استمر السعال، خصوصا المصحوب بالدم، أو تغيرت نبرة صوتك دون سبب واضح، فقد يكون ذلك عرضا لسرطان الرئة أو الحنجرة.

نزيف أو إفرازات غير طبيعية

كأي نزف غير مفسر من المهبل، المستقيم، أو البول، يجب مراجعة طبيب فورا لأنه قد يكون مؤشرا لأورام داخلية.

مشاكل في البلع أو عسر الهضم

صعوبة مزمنة في البلع أو عسر هضم شديد بعد الأكل، خصوصا عندما يستمر لأكثر من بضعة أسابيع بدون سبب واضح.

الحمى والتعرق الليلي المتكرر

الحمى المتكررة أو التعرّق الليلي دون سبب واضح يمكن أن تكون من أعراض السرطان أو من استجابة الجهاز المناعي لوجود خلل ما.

اقرأ أيضا:

السرطان التعب فقدان الوزن

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

أخبار مصر

رياضة محلية

زووم

حوادث وقضايا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

