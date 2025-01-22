احذر السرطان الصامت.. 5 علامات لمرض خطير يصعب اكتشافه

كتب – سيد متولي

بعض أنواع السرطان قد لا تسبب ظهور أي أعراض في البداية، إلا عند تفاقم المرض وانتشاره في الجسم، لذلك لا بد من التعرف على أي علامات غريبة على وجه السرعة من أجل سرعة العلاج وتجنب المضاعفات.

وبحسب صحيفة إكسبريس، فإن سرطان القناة الصفراوية يطلق عليه "السرطان الصامت"، وهو نوع نادر من السرطان يبدأ في القنوات الصفراوية - وهي أنابيب رفيعة تحمل العصارة الصفراوية - وهي سائل يساعدك على هضم الدهون، من الكبد والمرارة إلى الأمعاء الدقيقة، لكن الخطير أن هذا المرض يصعب اكتشافه.

5 علامات لسرطان القناة الصفراوية يصعب اكتشافها

هناك بعض العلامات التي تكون خفية في البداية ويصعب اكتشافها، وهي:

ألم المعدة

سرطان القناة الصفراوية قد يسبب ألم للمعدة لا يهدأ، ولكن يجب عليك إجراء فحص للتأكد.

الحمى

إذا أصبحت الحمى متكررة، فهذا يعني أنك بحاجة لزيارة الطبيب، لأن الأمر قد يكون بسبب سرطان القناة الصفراوية.

فقدان الشهية

قد يشير فقدان الشهية إلى وجود خطأ ما ويجب التحقق منه بشكل صحيح، لأنه قد يكون بسبب سرطان القناة الصفراوية.

التعب والإرهاق

إذا شعرت بالتعب طوال الوقت، دون سبب واضح، فيجب استشارة طبيب وإجراء فحص شامل، لأنه قد يكون علامة على سرطان القناة الصفراوية.

ألم تحت الأضلاع

الألم تحت الأضلاع قد يكون بسبب مشكلات في الكبد أو المعدة، لكن إذا كان متكررا، فيجب عليك إجراء فحص، لأنه قد يكون علامة على سرطان القناة الصفراوية.