تظهر في الحمام.. 3 علامات مبكرة تنذر بمرض السرطان

يعتبر الكشف المبكر عن مرض السرطان من العوامل الحاسمة في نجاح العلاج، إذ يساهم في زيادة فرص الشفاء والحد من انتشار المرض.

ويشدد خبراء الصحة على أهمية الانتباه لبعض الأعراض التي قد تظهر بشكل مفاجئ، خاصة تلك التي يمكن ملاحظتها أثناء الروتين اليومي مثل التبول، وفقا لموقع WebMD.

ومن بين أنواع السرطان التي قد تظهر أعراضها بشكل ملحوظ خلال التبول، يأتي سرطان المثانة كأحد أبرزها.

ووفقًا للبيانات الصحية في المملكة المتحدة، يتم تسجيل نحو 10,300 حالة إصابة بسرطان المثانة سنويًا، ما يعادل حوالي 28 حالة يوميا.

وتوضح هيئة بحوث السرطان البريطانية أن أبرز علامات سرطان المثانة تظهر خلال التبول، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، ومن هذه الأعراض التي قد تكون مؤشرًا على الإصابة بالمرض:

وجود دم في البول

قد يلاحظ المصاب نزول دم عند التبول أو تغير لون البول ليصبح داكنًا قريبًا من اللون الأحمر.

التبول المتكرر

شعور مفاجئ بحاجة مستمرة للتبول، حتى إذا كانت المثانة ليست ممتلئة.

ألم أو شعور بالحرقة أثناء التبول

بالإضافة إلى شعور مفاجئ بالرغبة في التبول، قد يشعر البعض بألم أثناء إفراغ المثانة.

إضافة إلى الأعراض المرتبطة بالتبول، يمكن أن تشمل علامات السرطان الأخرى فقدان الوزن غير المبرر، وألم في الظهر أو العظام، مع شعور عام بال عياء وعدم الراحة، رغم عدم وجود اضطراب صحي واضح.

وفي حالة ملاحظة أي من هذه الأعراض، يوصي الأطباء بضرورة استشارة الطبيب على الفور. فقد تكون هذه الأعراض ناتجة عن حالة طبية بسيطة مثل العدوى التي يمكن علاجها بسرعة، ولكن في حالة تشخيص الإصابة بالسرطان، فإن الكشف المبكر يزيد من فعالية العلاج ويحسن فرص الشفاء.

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