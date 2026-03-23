دراسة: نبات طبيعي قد يحارب السكري والسرطان

كتب : مصراوي

08:00 ص 23/03/2026

كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانات صحية كبيرة لنبات القرع المر، المعروف علميا باسم Momordica charantia، حيث تبين أنه يحتوي على مركبات نشطة قد تساهم في مكافحة مرض السكري وبعض أنواع السرطان.

ما فوائد نبات القرع المر؟

ويستخدم هذا النبات منذ فترة طويلة في الطب التقليدي في العديد من دول آسيا وإفريقيا، نظرا لفوائده المتعددة. وفي محاولة لفهم تركيبته بشكل أعمق، قام الباحثون بتحليل مكونات الثمرة في أجزائها المختلفة، بما في ذلك القشرة واللب والبذور، سواء في حالتها الطازجة أو بعد التجفيف، بحسب لينتا.رو.

وأظهرت النتائج أن الثمار المجففة، وخاصة القشرة، تحتوي على نسب مرتفعة من المركبات الفينولية، مثل حمض الغاليك وحمض الروزمارينيك، إلى جانب مركب الريسفيراترول، وهي مواد معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة.

هل يمنع القرع المر ارتفاع السكر؟

كما بينت التجارب المعملية أن مستخلصات القرع المر تمتلك القدرة على تثبيط إنزيم "ألفا أميليز"، وهو إنزيم يلعب دورًا في هضم الكربوهيدرات ورفع مستويات السكر في الدم، ما يشير إلى إمكانية استخدامه في المساعدة على التحكم في مرض السكري.

هل القرع المر يحارب السرطان؟

ولم تتوقف النتائج عند هذا الحد، إذ أظهرت بعض المستخلصات تأثيرا ساما على الخلايا السرطانية، ما يعزز احتمالية استخدام هذا النبات في تطوير علاجات مضادة للأورام.

ورغم هذه النتائج الواعدة، شدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات، خاصة على الحيوانات والبشر، للتأكد من فعالية هذه المركبات وسلامة استخدامها، مؤكدين أن القرع المر قد يمثل مصدرا غنيا لتطوير أدوية مستقبلية تعتمد على المواد الطبيعية.

