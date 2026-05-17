إعلان

كشف لغز كسر زجاج سيارة وسرقة حقيبة في الجيزة

كتب : علاء عمران

01:26 م 17/05/2026

ضبط المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين بكسر زجاج سيارة وسرقة بعض محتوياتها، قبل أن يلوذا بالفرار بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية ناشر الفيديو، وهو موظف مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبسؤاله، قرر أنه فوجئ بتاريخ 4 من الشهر الجاري بقيام مجهولين بكسر زجاج سيارته وسرقة حقيبة من داخلها أثناء توقفها بأحد شوارع دائرة القسم، مشيرا إلى أنه لم يتقدم ببلاغ رسمي واكتفى بنشر الواقعة عبر مواقع التواصل لضبط الجناة.

ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم الأهرام.

وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "البودر" وفرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة، كما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

image (1)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة سيارة الجيزة فيديو متداول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

6 حقائق مذهلة عن كرتون "الأسد الملك" لم تسمع عنها من قبل
علاقات

6 حقائق مذهلة عن كرتون "الأسد الملك" لم تسمع عنها من قبل
5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال
رياضة محلية

5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال
لأول مرة في تاريخه.. رقم كارثي للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية
رياضة محلية

لأول مرة في تاريخه.. رقم كارثي للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

الساعة بـ12 مليون جنيه.. كيف أرهق كامويش خزينة الأهلي قبل الرحيل
رياضة محلية

الساعة بـ12 مليون جنيه.. كيف أرهق كامويش خزينة الأهلي قبل الرحيل
أزمة الجلباب الصعيدي.. محمد دياب عن منع صعايدة من مشاهدة "أسد": جريمة
زووم

أزمة الجلباب الصعيدي.. محمد دياب عن منع صعايدة من مشاهدة "أسد": جريمة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة