كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين بكسر زجاج سيارة وسرقة بعض محتوياتها، قبل أن يلوذا بالفرار بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية ناشر الفيديو، وهو موظف مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبسؤاله، قرر أنه فوجئ بتاريخ 4 من الشهر الجاري بقيام مجهولين بكسر زجاج سيارته وسرقة حقيبة من داخلها أثناء توقفها بأحد شوارع دائرة القسم، مشيرا إلى أنه لم يتقدم ببلاغ رسمي واكتفى بنشر الواقعة عبر مواقع التواصل لضبط الجناة.

ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم الأهرام.

وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "البودر" وفرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة، كما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.