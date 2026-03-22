أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن الطبية أن انقطاع الطمث المبكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء، مما يستدعي إعادة تقييم المخاطر الصحية مع التقدم في العمر.



ما علاقة بلوغ سن اليأس المبكر بأمراض القلب؟

وأشارت الدراسة إلى أن بلوغ سن اليأس قبل سن الأربعين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنحو 40% على مدار الحياة، مقارنة بالنساء اللواتي يواجهن انقطاع الطمث في سن لاحق. وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقيس هذا الخطر التراكمي على المدى الطويل

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تستدعي من الأطباء سؤال النساء بشكل روتيني عن سنّ انقطاع الطمث، باعتباره مؤشراً مهماً يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر القلب، ومن ثم اتخاذ التدخلات الوقائية في الوقت المناسب.

لا يعني انقطاع الطمث المبكر اقتراب نهاية العمر الصحي، بل على العكس، إذ لا تزال المرأة أمامها أكثر من نصف متوسط عمرها المتوقع، ما يجعل فهم المخاطر الصحية المستقبلية أمراً بالغ الأهمية، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

ما هو مرض القلب التاجي وكيف يتطور؟

يحدث مرض القلب التاجي عندما تتراكم الدهون داخل الشرايين، فتتسبب في تضيقها أو انسدادها، وهو ما يعيق تدفق الدم إلى القلب، وقد يؤدي إلى نوبات قلبية مفاجئة أو ضعف تدريجي في عضلة القلب.



وحللت الدراسة بيانات أكثر من 10 آلاف امرأة أمريكية من أصول مختلفة، تمت متابعتهن على مدى عقود بين عامي 1964 و2018. وخلال هذه الفترة، سجلت أكثر من ألف حالة إصابة بأمراض القلب التاجية، بما في ذلك حالات مميتة وأخرى غير مميتة.

وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بأمراض القلب ظل مرتفعًا حتى بعد مراعاة عوامل الخطر التقليدية مثل التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، حيث ارتفع الخطر بنسبة 41% لدى النساء السود و39% لدى النساء البيض.

ما هو سن اليأس؟

يعرف انقطاع الطمث بأنه توقف الدورة الشهرية لمدة عام كامل، ويبلغ متوسط عمر حدوثه نحو 51 عاما، أما الانقطاع المبكر فيحدث بين سن 40 و45 عاما، بينما يعد ما قبل سن الأربعين حالة مبكرة جدًا.



ولا تزال أسباب الانقطاع المبكر غير واضحة تمامًا، لكنها غالبا ما تنشأ من تداخل عدة عوامل، مثل الوراثة، نمط الحياة، التدخين، السمنة، والإجهاد المزمن."

ومن الناحية البيولوجية، يؤدي انخفاض هرمون الإستروجين خلال هذه المرحلة إلى تغيرات في الجسم، تشمل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وزيادة الدهون في منطقة البطن واضطراب مستويات السكر وتصلب الشرايين، وهي عوامل ترفع مجتمعة خطر الإصابة بأمراض القلب.

