مع استمرار تعثر المحادثات.. ترامب يدرس عملية عسكرية لانتزاع اليورانيوم

كتب : وكالات

08:02 ص 12/05/2026

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة جديدة من التكهنات بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية خاصة داخل إيران، بهدف استعادة أو تأمين مخزون اليورانيوم المخصب عالي النقاء، مع استمرار تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها، الإثنين، إن إيران كانت قد عرضت في البداية مرافقة الجانب الأمريكي إلى المنشآت النووية المتضررة، قبل أن تتراجع عن ذلك، مضيفًا أن الإيرانيين أبلغوه: "عليكم أخذه بأنفسكم".

وأكد أن واشنطن تراقب الموقع عن كثب، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستتعامل بقوة مع أي محاولة للاقتراب من مخزون اليورانيوم.

من جهته، تحدث نتنياهو بصورة أكثر مباشرة خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، وردًا على سؤال بشأن كيفية إخراج اليورانيوم من إيران، قال: "تدخل وتأخذه".

وأضاف أن ترامب أبلغه برغبته في تنفيذ مثل هذه العملية، معتبرًا أنها ممكنة عمليًّا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة العملية أو توقيتها المحتمل.

ووفقًا لما أورده موقع "ذا وار زون"، فإن التصريحات المتزامنة بين واشنطن وتل أبيب تعكس مستوى مرتفعًا من التنسيق السياسي والعسكري، خاصة بعد تعثر الجهود الدبلوماسية بين الجانبين.

ونقلت تقارير عن مسؤولين إسرائيليين رغبتهم في أن يصدر ترامب أمرًا بتنفيذ عملية خاصة لتأمين المخزون النووي الإيراني، الذي يُعتقد أنه يكفي لصنع نحو 12 رأسًا نوويًّا في حال استكمال عمليات التخصيب والمعالجة.

ويحذر خبراء عسكريون من أن أي عملية برية داخل إيران لاستعادة اليورانيوم، الذي يُعتقد أنه مدفون تحت أنقاض مجمع أصفهان النووي، ستكون بالغة التعقيد والخطورة، وقد تتطلب مشاركة قوات خاصة أمريكية أو إسرائيلية أو مشتركة.

وفي تطور متصل، وصف ترامب العرض الإيراني الأخير بأنه "قطعة قمامة"، معتبرًا أن وقف إطلاق النار الحالي "على جهاز التنفس الصناعي"، في ظل تمسك طهران بمطالب تشمل تعويضات الحرب ورفع العقوبات والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز بعض مناطق القطاع، وسط جهود إقليمية ودولية للحفاظ على التهدئة ومنع انهيار الاتفاق، وفقا لسكاي نيوز.

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
CNN: ترامب أصبح غير صبور تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز
"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو
الرئيس السيسي ينعي الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة.. ماذا قال؟
ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
