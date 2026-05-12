يواجه معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، أزمة قوية قبل مواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة، مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة حاسمة لتحديد بطل البطولة الإفريقية.

وتأكد غياب الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك عن لقاء العودة، بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الذهاب التي أقيمت في الجزائر.

حلول معتمد جمال لتعويض بنتايك

ويملك الجهاز الفني للزمالك أكثر من خيار لتعويض غياب اللاعب المغربي، يأتي في مقدمتها إعادة أحمد فتوح إلى مركز الظهير الأيسر، بدلًا من الاعتماد عليه في وسط الملعب كما حدث في المباريات الأخيرة.

كما يدرس الجهاز الفني الدفع بأحد الثنائي الشاب أحمد الخضري أو أحمد عبد الرحيم إيشو، خاصة أن الأخير شارك بالفعل في مباراة الذهاب عقب طرد بنتايك.

الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بفارق هدفين لحصد لقب الكونفدرالية رسميًا، بينما يقوده الانتصار بهدف نظيف إلى اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية البطل.