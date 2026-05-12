مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

أزمة معتمد جمال.. حلول الزمالك لتعويض غياب بنتايك في نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

09:00 ص 12/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    المغربي محمود بنتايك
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك (1)
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك (3)
  • عرض 12 صورة
    بنتايك وأحمد فتوح مع بعثة الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك (2)
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك (1)
  • عرض 12 صورة
    بنتايك
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 12 صورة
    محمود بنتايك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، أزمة قوية قبل مواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة، مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة حاسمة لتحديد بطل البطولة الإفريقية.

وتأكد غياب الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك عن لقاء العودة، بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الذهاب التي أقيمت في الجزائر.

حلول معتمد جمال لتعويض بنتايك

ويملك الجهاز الفني للزمالك أكثر من خيار لتعويض غياب اللاعب المغربي، يأتي في مقدمتها إعادة أحمد فتوح إلى مركز الظهير الأيسر، بدلًا من الاعتماد عليه في وسط الملعب كما حدث في المباريات الأخيرة.

كما يدرس الجهاز الفني الدفع بأحد الثنائي الشاب أحمد الخضري أو أحمد عبد الرحيم إيشو، خاصة أن الأخير شارك بالفعل في مباراة الذهاب عقب طرد بنتايك.

الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بفارق هدفين لحصد لقب الكونفدرالية رسميًا، بينما يقوده الانتصار بهدف نظيف إلى اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية البطل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بنتايك الزمالك اتحاد العاصمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يعزز الزنجبيل الرغبة الجنسية لدى النساء؟.. دراسة تكشف
نصائح طبية

هل يعزز الزنجبيل الرغبة الجنسية لدى النساء؟.. دراسة تكشف

أزمة معتمد جمال.. حلول الزمالك لتعويض غياب بنتايك في نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

أزمة معتمد جمال.. حلول الزمالك لتعويض غياب بنتايك في نهائي الكونفدرالية
تتجاوز 40 درجة وشديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء
أخبار مصر

تتجاوز 40 درجة وشديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
أجنبي

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
زووم

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة