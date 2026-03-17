فترة الحمل تعتبر من أصعب الفترات التي تعيشها النساء، فالمرأة الحامل يختلف تأثير كل شيء على جسدها وتصبح أكثر حساسية من غيرها من باقي النساء، وذلك حرصا على صحة جنينها.

وعلى سبيل المثال يتأثر الجنين بشكل كبير بلنظام الغذائي الذي تتبعه الأم، وأيضا تتأثر صحة الأم، لذا تنتبه الحامل بشدة لكل ما تأكله وتشربه خلال فترة الحمل.

ماذا تشربين خلال الحمل دون القلق على الجنين؟

وفي هذا السياق نوضح أهم المشروبات الصحية التي يسمح للحامل بتناولها ولا تؤثر سلبا على صحتها أو صحة الجنين، وذلك وفق ما ذكره موقع babycenter.



1-الماء



شرب الكثير من الماء خلال فترة الحمل يحافظ على ترطيب جسمك، فالماء ليس مفيدا لجسمك فحسب، إذ يقلل التورم وخطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، ويحافظ على انتظام حركة الأمعاء، كما أنه مفيد أيضا لطفلك، حيث يزيد من تدفق الدم الذي يمده بالأكسجين والمغذيات التي يحتاجها.

2-الحليب



يعد الحليب مشروبا آخر ينصح به أثناء الحمل، وذلك لغناه بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأمهات الحوامل اللواتي يشربن كمية معتدلة من الحليب يوميا يلدن أطفالا يتمتعون بوزن وطول صحيين، إذ يساعد شرب الحليب أثناء الحمل على نمو طفلك.



3-مياه الصودا



إذا كنت تحاولين تقليل استهلاكك للسكر خلال فترة الحمل، ولكنك ما زلت تشتهين المشروبات الغازية، فإن مياه الصودا الخالية من السكر أو قليلة السكر توفر لك الانتعاش الذي تبحثين عنه بطريقة صحية أكثر.



4-العصائر المخفوق



يعد العصير المخفوق طريقة رائعة للحصول على كمية وفيرة من العناصر الغذائية في مشروب لذيذ وسهل الشرب، مما يسهل عليك تناول البروتين والفواكه والخضراوات.



5-الشاي بعض أنواع الشاي



تساعد في تخفيف بعض أعراض الحمل الشائعة، فمثلا، يخفف شاي الزنجبيل من الغثيان، بينما يساعد شاي النعناع على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر.

