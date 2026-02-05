حالة خطيرة.. 6 أعراض شائعة قد تكشف قصور القلب

كتب – سيد متولي

كشف سوراج كوكاديا، طبيب بريطاني، عن أكثر أعراض قصور القلب شيوعا، وقدم مزيدا من المعلومات حول كيفية إدارة هذه الحالة المزمنة .

وقال سوراج كوكاديا، في مقطع فيديو حديث على تطبيق تيك توك : "انظروا، يعتقد الكثير من الناس أن قصور القلب يعني الموت، هذا ليس صحيحا، ولكنه يحدث عندما لا يضخ القلب الدم في جميع أنحاء الجسم كما كان يفعل سابقا."

وكشف الطبيب عن ستة أعراض يجب الانتباه إليها، قائلاً: "تشمل بعض الأعراض الشائعة: ضيق التنفس المفرط عند ممارسة الرياضة أو المشي، وقد يحدث ضيق التنفس حتى في حالة الراحة، وعادةً ما يكون هناك شكل من أشكال ضيق التنفس عند الاستلقاء على الظهر"، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتابع: "أحيانا قد يستيقظ الناس في منتصف الليل وهم يلهثون بشدة، ثم هناك أيضًا تورم في الكاحل أو الساق، حيث يوجد ما يسمى بالوذمة الانطباعية، لذلك يمكنك الضغط على التورم، وسيظهر انخفاض فيه."

وإضافة إلى هذه المؤشرات، تنص إرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية الرسمية، على أن علامات تحذيرية أخرى أقلّ تواترا لفشل القلب قد تشمل السعال المستمر، والصفير، وانتفاخ البطن، إلى جانب أعراض أخرى عديدة، وتشمل ما يلي:

سعال مستمر ، قد يزداد سوءًا في الليل

أزيز

انتفاخ البطن

فقدان الشهية

زيادة الوزن أو فقدان الوزن

ارتباك

معدل ضربات القلب السريع

خفقان القلب أو عدم انتظام ضرباته ( خفقان القلب )

الاكتئاب والقلق.

ومع ذلك، قد تظهر العديد من الأعراض في حالات أخرى قد تكون أقل خطورة، لذا، من الضروري استبعاد هذه الأسباب البديلة عند تشخيص قصور القلب.

وتابع في الفيديو: "على سبيل المثال، يصاب الكثير من الناس بتورم في الكاحلين عندما يكون الطقس حارًا جدًا في الخارج، لذا، إذا كنت، على سبيل المثال، في العشرين من عمرك، وتتمتع عادةً بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية، ثم لاحظت أنك تشعر بضيق في التنفس عند ممارسة الرياضة، فهذا لا يعني أنك تعاني من قصور في القلب."

وكشف: "قد يكون ذلك أي عدد من الأشياء المختلفة، لتشخيص الحالة، نأخذ التاريخ المرضي، ونفحصك، ونحاول فهم الأشياء الأخرى التي قد تؤثر على صحتك، ثم يمكننا إجراء بعض الفحوصات."

وواصل: "لذا، يتم إجراء فحص دم، وفحص بالموجات فوق الصوتية للقلب، يسمى تخطيط صدى القلب، لكن مبادئ العلاج تركز عادة على إبطاء معدل ضربات القلب، وخفض ضغط الدم، وتصريف السوائل."

كما توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) أي شخص يعاني من أعراض قصور القلب "المستمرة أو المتفاقمة تدريجيا" باستشارة طبيب عام، وفي حال تفاقمت الأعراض بشكل حاد أو تدهورت فجأة، توجه إلى أقرب مستشفى.

