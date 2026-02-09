محمد سلماوي: تكريم يحيى الفخراني لحظة يلتقي فيها رمزان.. والأخير يعقب

بعد أن أطلقته "الأوقاف".. محافظ القاهرة يتفقد مشروع "زاد آل البيت" بالسيدة

كتب- محمد لطفي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الأديب محمد سلماوي، أمين عام جائزة الاستحقاق الكبرى بمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون: في هذه الليلة تقف الكلمات خجلى أمام ما فعله الفنان فاروق حسني دائم العطاء.

وأضاف سلماوي: هذا الرجل منح لنا المؤسسة ليضمن العطاء إلى الأبد، معربا عن سعادته بحفل توزيع جوائز، الدورة السابعة لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون.

وتابع سلماوي: إننا إذ نكرم اليوم يحيى الفخراني، صاحب البصمات الفنية الكبيرة، فإنها لحظة يلتقي خلالها رمزين من رموز الوطن وهما فاروق حسني ويحيى الفخراني.

ومن جانبه أعرب الفنان الكبير يحيى الفخراني عن شكره وفخره بهذه الجائزة.

وانطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز، الدورة السابعة لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بمتحف الجزيرة للفنون.

وتم منح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيي الفخراني، حيث قرر مجلس أمناء المؤسسة منح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأكد الأديب محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء أن جائزة الاستحقاق الكبرى هى أكبر الجوائز السنوية التى تمنحها مؤسسة فاروق حسنى، وفى الوقت الذى تمنح بقية الجوائز للشباب كل فى مجال تخصصه على عمل فنى معين، فإن الجائزة الكبرى تذهب لرمز بارز من الرموز الثقافية على مجمل أعماله، وأن الفنان الكبير يحيى الفخراني يتربع بجدارة على عرش الفن التمثيلي على الشاشتين الصغيرة والكبيرة وعلى خشبة المسرح، فهو واحد من أعمدة الفن المصرى والعربى، ويحظى بتاريخ يمتد لأكثر من أربعة عقود، كونه ممثل إستثنائي جمع بين العمق الأكاديمى والموهبة الفطرية والحضور الطاغي، فصنع مسيرة فنية متميزة حفلت بأدوار لا تنسى تنوعت ما بين إبن البلد والمثقف والخواجة، لكنها فى جميع الحالات ترسخت فى وجدان جمهوره العريض.

تقدم لهذه الدورة 2354 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1211 فنان ومعماري وناقد تشكيلي من جميع محافظات الجمهورية، وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبرى إلى مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للفنون قد أعلنت في أواخر شهر يناير الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026.

