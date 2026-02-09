طرحت قناة "ام بي سي مصر" البوستر الرسمي لبرنامج مقالب رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت قناة "ام بي سي" بوستر "رامز ليفل الوحش" عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: أجمد ومتبقاش خفيف..الموضوع مخيف رامز ليفل الوحش في رمضان على MBC MASR".

وظهر رامز جلال في البوستر بإطلالة غير تقليدية يرتدي بدلة جلد باللون الأحمر اللامع، ويحمل فانوس، ويضع قرد على كتفه".

يذكر أن رامز جلال شارك في حفل مهرجان Joy Awards 2026، والتقط صورًا تذكارية مع المصورين وجمهور الحفل الذين حضروا على الريد كاربت.

شهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.