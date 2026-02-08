إعلان

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب : عمرو صالح

09:00 ص 08/02/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 13 فبراير على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الاثنين 9 فبراير

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بداية من الثلاثاء 10 فبراير وحتى الجمعة 13 فبراير.

