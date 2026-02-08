بعد واقعة مسنة الشرقية.. ما عقوبة الاعتداء على كبار السن قانونًا؟

أثارت واقعة مسنة محافظة الشرقية، حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، عقب تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء سيدة على والدتها المسنة التي تعدى عمرها الـ90 عاما أمام الجيران.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية عقوبة الاعتداء على مسن وفقًا لقانوني العقوبات ورعاية حقوق المسنين، الذي أقر عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

أما الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، فقد نص القانون على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي على سيدة مسنة بالضرب باستخدام عصا خشبية في الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدتين الظاهرتين في مقطع الفيديو (سيدة مسنة وكريمتها – مقيمتان بدائرة مركز شرطة الزقازيق). وأمكن ضبط الثانية وبحوزتها العصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، لرغبة والدتها في الجلوس الدائم أمام المنزل و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.