سوريا.. وفاة طفلين ومتطوعة وتضرر 14 مخيما جراء فيضانات مفاجئة

دمشق - (د ب أ)

توفي ثلاثة أشخاص، طفلان ومتطوعة، وتضرر 14 مخيما جراء فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها الليلة الماضية محافظات اللاذقية وإدلب وحماة في سوريا .

وقال الدفاع المدني السوري، في بيان صحفي اليوم الأحد: "شهدت عدة مناطق خلال الساعات الماضية فيضانات مفاجئة ناجمة عن الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة وتضرر في تجمعات المدنيين و14 مخيما غربي إدلب والتي يقدر عدد العائلات المتضررة فيها 300 عائلة".

وأشار إلى أن فرقه استجابت بشكل فوري لنداءات الاستغاثة، وعملت على إنقاذ العالقين في المناطق التي اجتاحتها السيول، وإخلاء المرضى والنازحين من المواقع الأكثر خطورة، إضافة إلى تأمين عبور آمن للأسر المتضررة والوصول إليهم.

وأفاد بوفاة طفلين وإنقاذ طفل وشاب بمنطقة العسلية وعين عيسى في جبل التركمان بريف اللاذقية بعد أن جرفهم السيل في وادٍ شديد الوعورة، موضحا أن فرق الدفاع المدني السوري أنقذت طفل وشاب وانتشلت جثماني الطفلين.

وأشار إلى وفاة متطوعة من الهلال الأحمر العربي السوري وإصابة ستة آخرين بينهم خمسة من متطوعين إثر حادث سير تعرضوا له في جبل التركمان بريف اللاذقية أثناء توجههم للاستجابة وتقديم المساعدة للسكان بعد السيول التي شهدتها المنطقة، مساء أمس، كاشفا عن أن فرق الدفاع المدني أنقذت المصابين وانتشلت جثمان المتطوعة ونقلتهم إلى المستشفى الجامعي في مدينة اللاذقية.