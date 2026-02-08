رئيس الجزائر: السيسي أخ بالنسبة لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متانة العلاقات التي تربط بلاده بكل من مصر وقطر والسعودية، واصفًا إياها بأنها علاقات “أكثر من أخوية”، مشددًا على أن أي مساس بالسعودية يُعد مساسًا بالجزائر.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، قال تبون إن الجزائر ومصر تجمعهما روابط تاريخية عميقة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "أخ" بالنسبة له، مشيرًا إلى أن أول جيش قدّم الدعم للجزائر عام 1963 كان الجيش المصري، مضيفًا أن الرئيس الراحل هواري بومدين "لم يقصّر" في دعم القاهرة، ومؤكدًا أن الجزائر لن تقبل بأي مساس على مصر.

كما أشار تبون إلى التاريخ المشترك بين الجزائر ومالي، محذرًا في الوقت نفسه من الانسياق وراء "دعوات مغرضة"، رغم رفض باماكو للوساطة الجزائرية في وقت سابق.

وبخصوص ليبيا، شدد الرئيس الجزائري على أن بلاده تسعى دائمًا إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، داعيًا إلى تنظيم انتخابات تكون "الكلمة فيها لصندوق الاقتراع" باعتباره السبيل الأمثل لتسوية الأزمة.