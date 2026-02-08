إعلان

رئيس الجزائر: السيسي أخ بالنسبة لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963

كتب : محمد جعفر

10:08 ص 08/02/2026 تعديل في 10:29 ص

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متانة العلاقات التي تربط بلاده بكل من مصر وقطر والسعودية، واصفًا إياها بأنها علاقات “أكثر من أخوية”، مشددًا على أن أي مساس بالسعودية يُعد مساسًا بالجزائر.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، قال تبون إن الجزائر ومصر تجمعهما روابط تاريخية عميقة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "أخ" بالنسبة له، مشيرًا إلى أن أول جيش قدّم الدعم للجزائر عام 1963 كان الجيش المصري، مضيفًا أن الرئيس الراحل هواري بومدين "لم يقصّر" في دعم القاهرة، ومؤكدًا أن الجزائر لن تقبل بأي مساس على مصر.

كما أشار تبون إلى التاريخ المشترك بين الجزائر ومالي، محذرًا في الوقت نفسه من الانسياق وراء "دعوات مغرضة"، رغم رفض باماكو للوساطة الجزائرية في وقت سابق.

وبخصوص ليبيا، شدد الرئيس الجزائري على أن بلاده تسعى دائمًا إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، داعيًا إلى تنظيم انتخابات تكون "الكلمة فيها لصندوق الاقتراع" باعتباره السبيل الأمثل لتسوية الأزمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي تبون مصر الجزائر الجيش المصري الاحتلال الفرنسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سوريا.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 جراء حريق في مدينة حمص
شئون عربية و دولية

سوريا.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 جراء حريق في مدينة حمص

حادثان متتاليان يشلان الحركة بطريق بنها – شبرا.. احتراق «ميني كوبر» وتصادم
أخبار المحافظات

حادثان متتاليان يشلان الحركة بطريق بنها – شبرا.. احتراق «ميني كوبر» وتصادم
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

بعد واقعة مسنة الشرقية.. ما عقوبة الاعتداء على كبار السن قانونًا؟
أخبار مصر

بعد واقعة مسنة الشرقية.. ما عقوبة الاعتداء على كبار السن قانونًا؟
اليوم.. 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض السلع الغذائية بباب الشعرية
أخبار مصر

اليوم.. 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض السلع الغذائية بباب الشعرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة