موجة تخفيضات تضرب سيارات سوزوكي بمصر.. التراجع بلغ 75 ألف جنيه

أعلنت شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي اليابانية في السوق المحلي، عن موجة تخفيضات، شملت ثلاثة من أبرز طرازاتها الاقتصادية، وهي بالينو وديزاير وسويفت.

وجاءت التخفيضات بقيم متفاوتة وصلت إلى 75 ألف جنيه لبعض الطرازات، وأصبحت تبدأ أسعارها أرخص الطرازات المنخفضة من 775 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات سوزوكي الجديدة:

سوزوكي بالينو

تراجعت أسعار سوزوكي بالينو بقيمة 40 ألف جنيه، وأصبحت تقدم بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 895 ألف جنيه.

تعتمد سوزوكي بالينو الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وبفضل محركها تستطيع سيارة سوزوكي الانطلاق من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في غضون 11.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 170 كم/س.

يبلغ طول السيارة الإجمالي 3.995 ملم، وعرضها 1.745 ملم، وارتفعها 2.520 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 120 ملم، وتتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 355 لتر مكعب.

سوزوكي ديزاير

تراجعت أسعار سوزوكي ديزايربقيمة 60 ألف جنيه، وأصبحت تقدم بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 790 ألف جنيه.

تعتمد سوزوكي ديزاير على محرك 3 سلندر سعته 1.2 لترًا بقوة 80 حصان وأقصى عزم دوران 111 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT، وسرعتها القصوى 165كم/س.

تأتي السيارة ديزاير الجديدة بطول 3,995 مم، وعرض 1,735 مم، وارتفاع 1,525 مم، وطول قاعدة العجلات 2,450 مم.

سوزوكي سويفت

تراجعت أسعار سوزوكي سويفت 75 ألف جنيه، وأصبحت تقدم بفئتين من التجهيزات وتبدأ من 775 ألف جنيه للفئة الأولى و 800 ألف جنيه للفئة الثانية.

تعتمد سيارة سوزوكي الصغيرة على سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر وينتج قوة 81 حصان و111 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

واستنادًا إلى قوة محركها تستطيع سوزوكي سويفت إلى سرعة قصوى تصل إلى 165 كم/س، وتستهلك 3.8 لتر من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية.

يبلغ طول سوزوكي سويفت الإجمالي 3.860 ملم، وعرضها الكلي 1.735 ملم، وارتفاعها 1.520 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.450ملم.

