مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

ضربة للزمالك.. غياب 12 لاعبا قبل موقعة زيسكو الزامبي

كتب : محمد خيري

01:16 م 08/02/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    الزمالك
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 17 صورة
    الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعاني فريق الكرة بنادي الزمالك من عدة غيابات مؤثرة قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر إقامتها عصر اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد، في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة عصر اليوم، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

ووصل عدد غيابات الزمالك إلى 12 لاعبًا لأسباب مختلفة، ما بين الإصابة وعدم الجاهزية الفنية والاختيارات الفنية للجهاز الفني.

غيابات الزمالك أمام زيسكو

للإصابة:

عمر جابر

محمود جهاد

عمرو ناصر

مرحلة التأهيل من الإصابة:

أحمد ربيع

أحمد فتوح

الإصابة بنزلة برد:

سيف الجزيري

شيكو بانزا

عبد الله السعيد

إصابة (عين سمكة):

خوان بيزيرا

عدم الجاهزية الفنية:

محمود بنتايج

أسباب فنية:

محمد عواد

سيف فاروق جعفر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك غيابات الزمالك مباراة الزمالك وزيسكو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إثيوبيا: إريتريا تحتل أراضينا ونطالبها بسحب قواتها فورًا
شئون عربية و دولية

إثيوبيا: إريتريا تحتل أراضينا ونطالبها بسحب قواتها فورًا
ضربة للزمالك.. غياب 12 لاعبا قبل موقعة زيسكو الزامبي
رياضة محلية

ضربة للزمالك.. غياب 12 لاعبا قبل موقعة زيسكو الزامبي
سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
أخبار المحافظات

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
حدث فلكي نادر.. تراجع عطارد وتأثيره على الأبراج والعالم
علاقات

حدث فلكي نادر.. تراجع عطارد وتأثيره على الأبراج والعالم

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية
نصائح طبية

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟