ضربة للزمالك.. غياب 12 لاعبا قبل موقعة زيسكو الزامبي

يعاني فريق الكرة بنادي الزمالك من عدة غيابات مؤثرة قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر إقامتها عصر اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد، في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة عصر اليوم، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

ووصل عدد غيابات الزمالك إلى 12 لاعبًا لأسباب مختلفة، ما بين الإصابة وعدم الجاهزية الفنية والاختيارات الفنية للجهاز الفني.

غيابات الزمالك أمام زيسكو

للإصابة:

عمر جابر

محمود جهاد

عمرو ناصر

مرحلة التأهيل من الإصابة:

أحمد ربيع

أحمد فتوح

الإصابة بنزلة برد:

سيف الجزيري

شيكو بانزا

عبد الله السعيد

إصابة (عين سمكة):

خوان بيزيرا

عدم الجاهزية الفنية:

محمود بنتايج

أسباب فنية:

محمد عواد

سيف فاروق جعفر