إعلان

الأمم المتحدة: مقتل 70 مدنيا وإصابة 477 خلال الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان

كتب : مصراوي

02:02 م 08/02/2026

الحدود بين أفغانستان وباكستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كابول - (د ب أ)

أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان أسفرت عن مقتل 70 مدنيا وإصابة 477 آخرين، مما أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الإنسانية في العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم.

وطبقا للبعثة، فإن معظم الخسائر البشرية بين المدنيين وقعت في الفترة بين العاشر حتى 17 أكتوبر، عندما اندلع قتال عنيف في المناطق الحدودية المتنازع عليها.

وتعزو الأمم المتحدة الخسائر البشرية بشكل كبير إلى العمليات العسكرية الباكستانية، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين خلال هذه الفترة تجاوزت الأرقام المسجلة في السنوات السابقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اشتباكات أفغانستان وباكستان الأمم المتحدة مقتل مدنيين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر أمني ينفي صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية
هل يجوز تأخير العادة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى
أخبار

هل يجوز تأخير العادة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى
برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

حدث فلكي نادر.. تراجع عطارد وتأثيره على الأبراج والعالم
علاقات

حدث فلكي نادر.. تراجع عطارد وتأثيره على الأبراج والعالم

جليلة المغربية عن ارتباطها برجل متزوج: أنا والله طيبة وأقنعته لا يطلق الأولى
زووم

جليلة المغربية عن ارتباطها برجل متزوج: أنا والله طيبة وأقنعته لا يطلق الأولى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟