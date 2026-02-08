كابول - (د ب أ)

أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان أسفرت عن مقتل 70 مدنيا وإصابة 477 آخرين، مما أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الإنسانية في العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم.

وطبقا للبعثة، فإن معظم الخسائر البشرية بين المدنيين وقعت في الفترة بين العاشر حتى 17 أكتوبر، عندما اندلع قتال عنيف في المناطق الحدودية المتنازع عليها.

وتعزو الأمم المتحدة الخسائر البشرية بشكل كبير إلى العمليات العسكرية الباكستانية، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين خلال هذه الفترة تجاوزت الأرقام المسجلة في السنوات السابقة.