لافتتاح عدد من المشروعات.. محافظ الإسكندرية يستقبل وزير التموين (صور)

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مستهل زيارة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والمنشآت التموينية والاستراتيجية بالمحافظة.

افتتاح "أهلاً رمضان" بمحطة مصر

تتضمن زيارة الوزير والمحافظ افتتاح أولى معارض "أهلاً رمضان" بميدان محطة مصر، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة قبل حلول الشهر الكريم. كما تشمل الجولة تفقد مطحن الإسكندرية، وعددًا من المجمعات الاستهلاكية بمنطقة "بشاير الخير"، لضمان توافر السلع الاستراتيجية بكميات مناسبة للمواطنين.

ضبط الأسواق ودعم الأكثر احتياجًا

وخلال اللقاء، أكد الفريق أحمد خالد حرص المحافظة على التنسيق الكامل مع وزارة التموين لتطوير المنظومة وتحقيق الانضباط بالأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق بجهود المحافظة في دعم المشروعات التموينية، مشيرًا إلى أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل ركيزة أساسية لضبط الأسعار وتوفير سلع بجودة عالية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

حضور قيادي مكثف

شهد الاستقبال والزيارة حضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بوزارة ومديرية التموين.