رئيس جامعة القاهرة يتفقد 4 كليات للاطمئنان على انتظام الدراسة -(صور)

أجرى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بعدد من كليات الجامعة، يرافقه الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة في اليوم الأول، والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية منذ بدء الدراسة.

وشملت الجولة كليات العلوم والتجارة والآثار والإعلام، حيث كان في استقبال رئيس الجامعة عمداء الكليات ووكلاؤها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها. وقد تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية والمدرجات، واطمأن على انتظام المحاضرات وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، كما حرص على التحاور مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن العملية التعليمية، موجّهًا بسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو تحديات، والعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم جودة العملية التعليمية وتعزز جاهزية الطلاب لسوق العمل والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وبناء الوطن.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الجولات الميدانية المستمرة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المباشرة لمختلف القطاعات التعليمية، وضمان انطلاق الفصل الدراسي الثاني بكفاءة وانضباط كاملين، بما يعكس مكانة جامعة القاهرة وريادتها الأكاديمية. وقد دعا سيادته الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية واستثمار أوقاتهم داخل الحرم الجامعي فيما ينفعهم ويُنمّي مهاراتهم وقدراتهم، مشجعًا إياهم على حضور النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال التي تنظمها الجامعة يوم الثلاثاء القادم للتعرّف على النماذج الشبابية الملهمة وقصص النجاح المتميزة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة اطمأنت على انتظام الدراسة وجاهزية الكليات منذ اليوم الأول، لافتًا إلى أن قطاع التعليم والطلاب يعمل بالتنسيق الكامل مع إدارات الكليات على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة خلال الفصل الدراسي الثاني، وتوسيع مشاركة الطلاب في الفعاليات العلمية والثقافية والرياضية وريادة الأعمال، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية وتعزيز تجربتهم الجامعية الشاملة.

اقرأ أيضًا:

شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار وتحدد موعد الانخفاض

ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية