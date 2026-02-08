أحدهم ادعى أن والده ضابط.. تفاصيل مشاجرة حفل زفاف في سوهاج

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين مستقلي سيارتين خلال تواجدهم في حفل زفاف بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، مع ادعاء أن والد أحد أطراف الواقعة ضابط شرطة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا من ثلاثة أشخاص، مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، ومقيمين بدائرتي قسمي شرطة أول وثان سوهاج، أفادوا خلاله بتعرضهم للسب والضرب من قبل مستقلي سيارة ملاكي، عقب اعتراضهم على معاكسة إحدى الفتيات التي كانت برفقتهم أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط مستقليها الثلاثة، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، مرجعين سبب المشاجرة إلى خلاف على أولوية المرور أثناء تواجدهم في ذات الزفاف، كما نفوا صحة ما تردد بشأن ادعاء أحدهم أن والده ضابط شرطة.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.