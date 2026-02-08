إعلان

أحدهم ادعى أن والده ضابط.. تفاصيل مشاجرة حفل زفاف في سوهاج

كتب : مصراوي

12:05 ص 08/02/2026

أطراف المشاجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين مستقلي سيارتين خلال تواجدهم في حفل زفاف بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، مع ادعاء أن والد أحد أطراف الواقعة ضابط شرطة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا من ثلاثة أشخاص، مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، ومقيمين بدائرتي قسمي شرطة أول وثان سوهاج، أفادوا خلاله بتعرضهم للسب والضرب من قبل مستقلي سيارة ملاكي، عقب اعتراضهم على معاكسة إحدى الفتيات التي كانت برفقتهم أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط مستقليها الثلاثة، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، مرجعين سبب المشاجرة إلى خلاف على أولوية المرور أثناء تواجدهم في ذات الزفاف، كما نفوا صحة ما تردد بشأن ادعاء أحدهم أن والده ضابط شرطة.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة ثان سوهاج مشاجرة زفاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شقة نيويورك.. تفاصيل جديدة بشأن علاقة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بإبستين
شئون عربية و دولية

شقة نيويورك.. تفاصيل جديدة بشأن علاقة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بإبستين
لا تستهن بها.. رائحة الفم قد تكون إنذارا مبكرا لمرض مزمن
نصائح طبية

لا تستهن بها.. رائحة الفم قد تكون إنذارا مبكرا لمرض مزمن
إعلامي يكشف معايير حسام حسن لاختيار حارس منتخب مصر في كأس العالم 2026
رياضة محلية

إعلامي يكشف معايير حسام حسن لاختيار حارس منتخب مصر في كأس العالم 2026
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
وزير التموين: لا مبرر لارتفاع أسعار الدواجن وخيار الاستيراد مطروح بقوة
أخبار مصر

وزير التموين: لا مبرر لارتفاع أسعار الدواجن وخيار الاستيراد مطروح بقوة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران