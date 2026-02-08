وزير التموين يكشف خطة تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة الحبوب

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تفاصيل المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يتم عرضها بصفة يومية على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الاحتياطي آمن ويغطي احتياجات 6 أشهر.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر كانت ترفض في السابق استيراد القمح الفرنسي رغم جودته العالمية، قائلًا: "المواصفات كانت غير مقبولة سابقًا.. لأنها كانت صفقات مع جهات محددة، بينما تتعاقد حاليًا مع دول متنوعة مثل بلغاريا ورومانيا ودول البحر الأسود بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا.

وأشار فاروق، إلى أن نقطة التحول بدأت عام 2014 بقرار بزيادة السعات التخزينية، موضحًا أن السعة قفزت من 1.8 مليون طن مخزنة في "شون زراعية" يصل هدرها إلى 20%، إلى 3.4 مليون طن في صوامع حديثة، مع العمل للوصول إلى 6 ملايين طن قريبًا.

وتابع وزير التموين أن الرؤية الحالية لا تقتصر على الشراء بسعر جيد فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل النقل البحري والنهري والسكك الحديدية وزيادة السعات التخزينية وتطوير المطاحن، مؤكدًا أن هذا يحقق حلم مصر بأن تكون مركزًا إقليميًا لتجارة الحبوب، وهو ما أعلنه الرئيس في زيارته للبرازيل.

وأكد أن هذه الإجراءات تسير بالتوازي مع ضبط منظومة صرف الدعم عبر تحويل البطاقات التموينية التقليدية إلى "الكارت الموحد"، قائلًا إن كل هذه التفاصيل المالية موجودة وواضحة في موازنة الدولة وسيتم الرد عليها بشفافية أمام مجلس النواب والرأي العام.