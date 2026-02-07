إعلان

ندى موسى تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة.. ومي كساب تعلق

كتب - معتز عباس:

10:36 م 07/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ندى موسى (1)
  • عرض 4 صورة
    ندى موسى (2)
  • عرض 4 صورة
    الفنانة ندى موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة ندى موسى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ندى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل، وعلقت الفنانة مي كساب: "حبيبة قلبي".

وتفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا ندوش"، "حلوة أوي"، "جميلة يا قلبي"، "منورة يا فنانة".

أعمال ندى موسى الفنية

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ندى موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما تشارك ندى موسى بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من مسلسل "أيام" ويشاركها البطولة كل من رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

ندى موسى مي كساب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تستهن بها.. رائحة الفم قد تكون إنذارا مبكرا لمرض مزمن
نصائح طبية

لا تستهن بها.. رائحة الفم قد تكون إنذارا مبكرا لمرض مزمن
كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
أخبار مصر

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

شقة نيويورك.. تفاصيل جديدة بشأن علاقة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بإبستين
شئون عربية و دولية

شقة نيويورك.. تفاصيل جديدة بشأن علاقة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بإبستين
فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"
زووم

فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران