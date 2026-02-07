ندى موسى تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة.. ومي كساب تعلق

"إطلالة غير تقليدية".. جلسة تصوير أصالة من استعدادات حفلها الغنائي في الإمارات

كشفت الفنانة ندى موسى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ندى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل، وعلقت الفنانة مي كساب: "حبيبة قلبي".

وتفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا ندوش"، "حلوة أوي"، "جميلة يا قلبي"، "منورة يا فنانة".

أعمال ندى موسى الفنية

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ندى موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما تشارك ندى موسى بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من مسلسل "أيام" ويشاركها البطولة كل من رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.