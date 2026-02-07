مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

11:16 م 07/02/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (4)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (5)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (3)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (6)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (7)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (8)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (10)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (12)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (13)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (11)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (14)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (16)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (15)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (1)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (9)
  • عرض 17 صورة
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (17)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل نتيجة مباراة الأهلي ضد نظيره شبيبة القبائل بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا التعادل ضمن النادي الأهلي التأهل إلى دور الـ 16، في دوري أبطال أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

وجاء جدول ترتيب النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

1- الأهلي - 9 نقاط

2- الجيش الملكي - 8 نقاط

3- يانج أفريكانز - 5 نقاط

4- شبيبة القبائل - 3 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب النادي الأهلي مجموعة الأهلي في دوري أبطال افريقيا جدول ترتيب الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ترتيب الأهلي في دوري أبطال افريقيا الأهلي مباراة الأهلي ودوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو|"لو خايف أو قلقان فخر الدلتا في رمضان".. "dmc" تروج لمسلسل "فخر الدلتا"
مسرح و تليفزيون

فيديو|"لو خايف أو قلقان فخر الدلتا في رمضان".. "dmc" تروج لمسلسل "فخر الدلتا"
ماذا يعني قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟
شئون عربية و دولية

ماذا يعني قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"
زووم

فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"
ترامب يعتزم دعوة "مجلس السلام" لاجتماع في واشنطن لجمع أموال لإعمار غزة
شئون عربية و دولية

ترامب يعتزم دعوة "مجلس السلام" لاجتماع في واشنطن لجمع أموال لإعمار غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران