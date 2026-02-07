ملخص مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

حسم التعادل نتيجة مباراة الأهلي ضد نظيره شبيبة القبائل بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا التعادل ضمن النادي الأهلي التأهل إلى دور الـ 16، في دوري أبطال أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

وجاء جدول ترتيب النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

1- الأهلي - 9 نقاط

2- الجيش الملكي - 8 نقاط

3- يانج أفريكانز - 5 نقاط

4- شبيبة القبائل - 3 نقاط