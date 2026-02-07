ثمرة الدوم ليست مجرد مشروب، بل لها خصائص غذائية متعددة لصحة الإنسان وفقًا لموقع HealthsBeauty الطبي الأجنبي.

فوائد ثمرة الدوم

تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم

ثمرة الدوم تعمل كمضادات للأكسدة وموسعات للأوعية الدموية، ما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع بطريقة طبيعية داعمة لصحة القلب.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار

يحتوي الدوم على ألياف ومركبات نباتية تساهم في تقليل الكوليسترول السيئ (LDL) ورفع الجيد (HDL)، ما يحسّن من صحة الشرايين ويقلل من مخاطر تصلّبها.

خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات

الفاكهة غنية بالفلافونويدات والمركبات الفينولية التي تعمل كمضادات للأكسدة، وتساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة.

دعم الجهاز الهضمي والمناعي

الألياف الغذائية في الدوم تُحسن عملية الهضم وتعزّز صحة الأمعاء، كما تساهم في دعم جهاز المناعة ومقاومة العوامل الممرضة.

مساعدة في التحكم في مستويات السكر

استهلاك الدوم يمكن أن يساعد في تحسين استقلاب الجلوكوز، ما يُفيد الأشخاص المعرضين لمرض السكري أو مقاومة الإنسولين.