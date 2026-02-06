إعلان

صعق كهربائي ينهي حياة سيدة داخل منزلها بمدينة السادات

كتب : مصراوي

05:41 م 06/02/2026

أرشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة اليوم إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بمنطقة مفارق التحرير بمدينة السادات في محافظة المنوفية، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوصول سيدة متوفاة إلى مستشفى السادات، وبالانتقال والفحص تبين أن الوفاة حدثت نتيجة صاعق كهربائي.

حُرر محضر بالواقعة، وأُودع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وخيمت أجواء من الأسى على سكان المنطقة عقب الحادث، بينما ينتظر الأهالي انتهاء التصاريح اللازمة لدفن الجثمان وتشييعها إلى مثواها الأخير.

فيديو قد يعجبك



