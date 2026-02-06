الإمارات تستنكر الهجوم الذي استهدف مسجدا في إسلام أباد

(د ب أ)

أعربت الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، أن الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وقدّمت الوزارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة باكستان وشعبها جرّاء هذا الهجوم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان مسؤول رفيع بالشرطة الباكستانية صرح بأن حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مسجد شيعي في إحدى ضواحي العاصمة إسلام أباد ارتفعت إلى 31 قتيلا و169 مصابا.